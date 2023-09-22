مؤشرات "وول ستريت" تتراجع بشكل جماعى بسبب مخاوف الفائدة

تراجعت المؤشرات الرئيسية في "وول ستريت" بشكل جماعي في التداولات، إذ أدت الزيادة في عوائد سندات الخزانة الأمريكية إلى انخفاض أسهم النمو، خاصة بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى إمكانية رفع أسعار الفائدة مجددا هذا العام.

وانخفض المؤشر "داو جونز" الصناعي بواقع 370.46 نقطة أو 1.08 بالمئة، ليصل إلى 34070.42 نقطة.

كما تراجع المؤشر "ستاندرد اند بورز 500" بواقع 72.2 نقطة أو 1.64 بالمئة إلى 4330 نقطة.

وتراجع المؤشر "ناسداك" المجمع بواقع 245.14 نقطة أو 1.82 بالمئة إلى 13223.99 نقطة.

وكما أشارت التوقعات، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميريكي، معدلات الفائدة كما هي دون تغيير، لكنه غلظ موقفه إزاء التشديد النقدي، إذ من المتوقع أن يرفع سعر الفائدة مجددا بحلول نهاية العام، وأن يشدد السياسة النقدية حتى 2024 بشكل أكبر من المتوقع سابقا.

وقال البنك المركزي في بيان إن قرار لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة، الإبقاء على سعر الإقراض الرئيسي بين 5.25 بالمئة و5.50 بالمئة، يمنح المسؤولين الوقت "لتقييم المعلومات الإضافية وتبعاتها على السياسة النقدية".