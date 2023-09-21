الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خالد قاسم: حريصون على النهوض بالمجتمع فى قرى الريف الأكثر فقرًا

خالد قاسم
خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، إن هناك رافدين من روافد تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتمكين المرأة اقتصادياً.

دعم المشروعات الصغيرة

وأكد الدكتور خالد قاسم، خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" مع الإعلامي محمد موسى، عبر فضائية الحدث اليوم، أن الوزارة حريصة على النهوض بالمجتمع في قرى الريف الأكثر فقرًا والمدن المصرية من خلال دعم المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر في جميع المحافظات، لتحسين جودة وزيادة المعروض من بعض المنتجات في السوق المصرية.

تمكين المرأة 

وتابع: المرأة تحتل العديد من المناصب القيادية بنسبة تصل إلى 47 % على مستوى المحافظات، وأطلقنا العديد من المبادرات فى احتفالية يوم المرأة المصرية عام 2021 لدعم المنتجات الحرفية والتراثية التي تتميز بها القرى، وتمكين المرأة اقتصاديًا وتسويق منتجاتهن والترويج لها داخليًا وخارجيًا.

خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية تمكين المرأة خط أحمر الإعلامي محمد موسى

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