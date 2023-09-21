الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"أجواء احترافية".. تفاصيل معسكر "كابيتنانو مصر"

كابيتنانو مصر
كابيتنانو مصر

بدأت الحلقة الثالثة من الموسم الثاني لبرنامج "كابيتنانو مصر"، بعدد من المظاهر التشويقية عن البرنامج.

وخلال الحلقة تم رصد عدد من اللقطات عن الأجواء الاحترافية التي وفرتها إدارة برنامج "كابيتنانو مصر" للمواهب الصاعدة، من توفير مساحات خضراء لتوفير جو صافي للمواهب، فضلاً عن ملاعب مجهزة على أعلى مستوى وغرف فندقية عالية، وصالات للألعاب الرياضية، وقاعات للمحاضرات، وحمامات سباحة للتدريب والترفيهة.

كما تم رصد عدد من اللقطات التشويقية للمعسكر والتي تعكس مدى حرص البرنامج على زرع روح الفريق الواحد داخل المواهب الصاعدة.

كابيتنانو مصر الاجواء الاحترافية الحلقة الثالثة

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