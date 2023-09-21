التعاون يهزم الرائد بثنائية ويصعد لوصافة دوري روشن السعودي

انتصر التعاون السعودي على ضيفه الرائد في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة السابعة لبطولة دوري روشن للمحترفين بهدفين مقابل هدف.

وأنهى التعاون الشوط الأول من المباراة متقدمًا بنفس النتيجة.

واستحوذ فريق الرائد على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما كان الأداء الهجومي متبادلًا لكن بأفضلية واضحة لفريق التعاون الذي هدد لاعبوه مرمى الرائد في أكثر من فرصة خطيرة.

وحاول لاعبو التعاون تسجيل الهدف الأول مبكرًا من أجل فرض تقدمهم من البداية، وسجل جواو بيدرو الهدف الأول في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط.

أضاف وليد الأحمد الهدف الثاني لفريق التعاون في الدقيقة 16 من عمر الشوط.

وحاول لاعبو فريق الرائد تسجيل هدف تقليص الفارق للاحتفاظ بحظوظهم في العودة للنتيجة، ولكن أغلب محاولاتهم فشلت في تهديد المرمى.

وسجل عمر جونزاليز هدف تقليص الفارق للرائد في الدقيقة 39.

وسدد لاعبو التعاون 4 كرات على المرمى من 8 محاولات وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع مثلهما، مقابل تسديدة من 4 محاولات لفريق الرائد وخرجت 3 من الملعب.

واستحوذ الرائد على مجريات اللعب بنسبة 52% مقابل 48% لصالح فريق التعاون.

واستمر استحواذ فريق الرائد على مجريات اللعب في الشوط الثاني من المباراة، فيما هدأ الأداء الهجومي بين كلا الفريقين، رغم أفضلية فريق الرائد في المحاولات الهجومية إلا أن أغلب محاولاتهم فشلت في تهديد المرمى، فيما حاول لاعبو فريق التعاون الاحتفاظ بتقدمهم في النتيجة وحصد الانتصار.

وسدد لاعبو التعاون 5 كرات على المرمى من 12 محاولة وخرجت 5 كرات من الملعب واعترض الدفاع 2، مقابل 3 تسديدات من 10 محاولات لفريق الرائد، وخرجت 7 كرات من الملعب.

واستحوذ لاعبو فريق الرائد على مجريات اللعب بنسبة 58% مقابل 42% لصالح فريق التعاون.

ورفع التعاون رصيده لـ16 نقطة في المركز الثاني بجدول الترتيب، فيما توقف رصيد الرائد عند 4 نقاط في المركز الـ16.