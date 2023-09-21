المواطن أولوية.. 550 مليار جنيه للحماية الاجتماعية فى الموازنة الجديدة

«المواطن أولوية».. شعار ترفعه الدولة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى الحكم، وانعكس فى الواقع من خلال العديد من الخطوات العملية، وكذلك فى المخصصات المالية لكل فئات الدعم فى الموازنات العامة، وذلك منذ ٢٠١٤ حتى ٢٠٢٣.

فإلى جانب برامج الدعم النقدى، التى يستفيد منها ملايين المواطنين، تقدم الدولة برامج دعم متخصصة لفئات معينة، مثل المرأة والأطفال والطلاب وذوى الإعاقة، وغيرهم الكثير.

ولم تكتف الدولة بذلك، حيث زف الرئيس السيسى، قبل أيام، بشرى لهذه الفئات، من خلال الإعلان عن حزمة اجتماعية جديدة، تضمن توفير حياة لائقة لكل المواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

نصف مليار جنيه لدعم الطلاب غير القادرين وذوى الإعاقة

فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بضرورة تقديم جميع سبل الدعم للطلاب الدارسين فى المراحل التعليمية كافة، بدءاً من سن الحضانة حتى التخرج فى الجامعة، تم تخصيص ٥٠٠ مليون جنيه لدعم الطلاب غير القادرين، والطلاب من ذوى الإعاقة، وطلاب التدريب الفنى و المهنى، بهدف تكافؤ الفرص التعليمية، واتساقًا مع سياسة الدولة فى الاستثمار فى البشر.

وتعمل وزارة التضامن الاجتماعى على تشجيع أسر الأطفال المستهدفة على إلحاقهم بالتعليم، من خلال توفير دعم غذائى ونقدى لهم؛ بهدف سد احتياجاتهم الغذائية، وحفاظًا على صحة الأطفال. وفى إطار توجيهات الرئيس بعدم حرمان أى طفل من التعليم بسبب فقره أو إعاقته، تم دعم كفاءة ١٠٠٠ «مدرسة مجتمع» لاستيعاب ٣٤ ألف طالب تسربوا من التعليم أو من تخطوا سن الالتحاق.

3.7 مليار جنيه دعما نقديًا سنويًا للمسنين

كشفت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، عن تقديم دعم نقدى للمسنين بإجمالى ٣.٧ مليار جنيه سنويًا، بالتزامن مع وجود ١٦٣ دارًا و١٩٢ ناديًا للمسنين على مستوى الجمهورية.

وأشارت وزيرة التضامن إلى إعفاء المسنين فوق سن ٧٠ سنة من مصروفات المواصلات العامة بشكل كامل، ما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، علاوة على إعفاء من بلغوا ٦٥ سنة بنسبة ٥٠٪.

كما تقدمت الوزارة بمقترح لقانون «الحقوق المتكاملة للمسنين»، لأول مرة فى مصر، وتمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء، وجار مراجعته من مجلسى النواب والشيوخ.

دفع المصروفات الدراسية لخريجى الجامعات المتعثرين

أكدت وزارة التضامن أن وحدات التضامن الاجتماعى تدفع المصروفات الدراسية للطلاب الخريجين المتعثرين، لتسهيل حصولهم على المؤهل الجامعى وخروجهم لسوق العمل.

و أوضحت الوزارة: «تعمل الوحدات على دعم الطلاب غير القادرين، بالتعاون مع ٣١ جامعة حكومية وخاصة، إضافة إلى جامعة الأزهر، وتقدم من خلاله جميع خدمات وبرامج وأنشطة الوزارة المختلفة».

و أضافت: «الوحدات دفعت المصروفات الدراسية للطلاب المتعثرين ماديًا، وكانت الأولوية للطلاب من الأسر ذات الدخل الضعيف أو التى تعيش دون دخل، وكذا أسر تكافل وكرامة وذوو الإعاقة بمختلف أنواع الإعاقات، وطلاب الفرقة الرابعة».

زيادة الأسر المستفيدة بالدعم النقدى من 1.7 إلى 5 ملايين أسرة

شهد برنامج الدعم النقدى تطورًا كبيرًا خلال السنوات الماضية، حتى ارتفع عدد الأسر المستفيدة بالدعم من حوالى ١.٧٩٥ مليون أسرة، فى بداية انطلاق البرنامج خلال العام المالى ٢٠١٤/ ٢٠١٥، إلى حوالى ٥ ملايين أسرة فى العام المالى الجارى ٢٠٢٢/٢٠٢٣، تشتمل على نحو ٢٢ مليون مواطن، وذلك بمتوسط شهرى من ٦٢٠ إلى ٧٤٠ جنيهًا شهريًا لكل أسرة.

وبصفة عامة، بلغ إجمالى قيمة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية فى الموازنة العامة للعام المالى ٢٠٢٣/٢٠٢٤ ما قيمته ٥٥٠ مليار جنيه، يصل نصيب المساعدات النقدية منها إلى قرابة ٣٦ مليار جنيه، وسط توقعات بزيادة موازنة الدعم ٤.٨ مليار جنيه، بعد الزيادة الأخيرة التى أقرها الرئيس السيسى.

وبلغت نسبة زيادة الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، وفقًا لتوجيهات الرئيس السيسى، حوالى ٤٠٪ منذ مارس الماضى حتى الآن. وبينما بلغت زيادة إجمالى الدعم نحو ٣١١ مليار جنيه خلال الـ٢٠ عامًا الماضية، زادت ٢٠٣ مليارات جنيه خلال الأعوام الثلاثة الماضية.

وتطبق وزارة التضامن الاجتماعى نظام «المشروطية» لاستمرار الحصول على الدعم النقدى، وتتضمن هذه الشروط: زيارة الأسرة المستفيدة الوحدة الصحية المجاورة لمحل السكن، حيث يتم أخذ التطعيمات الأساسية للأطفال من ٠- ٦ سنوات، ومتابعة نمو الطفل «طول، وزن، صحة عامة»، فضلًا عن المتابعة أثناء الحمل وبعد الولادة.

كما تم وضع «مشروطية» خاصة بالتعليم، تتمثل فى شرط تسجيل الأطفال فى المدارس، والحضور اليومى فى المدرسة بنسبة ٨٠٪ على الأقل من إجمالى أيام الدراسة، علاوة على عدم زواج الفتيات مبكرًا.

دعم أكثر من نصف مليون يتيم بـ2.3 مليار جنيه

ولفتت وزارة التضامن إلى أنه يجرى التنسيق مع الجمعيات الأهلية، واعتمادًا على موازنة «تكافل وكرامة» جرى تقديم دعم نقدى شهرى لحوالى ٥٥٦ ألفًا من الأيتام بتكلفة ٢٫٣ مليار جنيه، سواءً كان الأطفال فى مؤسسات رعاية، أو يعيشون فى أسر طبيعية، أو فى أسر ممتدة، أو كافلة، مع الحرص على تغطية نفقات الأطفال الأيتام، ما يشمل خدمات الرعاية الصحية والتعليمية. وحرصت الوزارة على شراء وحدات سكنية لأبناء مصر من خريجى دور الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى مساعدتهم فى الحصول على فرص تشغيل لدى الغير أو إقامة مشروعات خاصة بهم، كما يجرى العمل على شمولهم بمظلة التأمين الصحى والدعم الغذائى.

32 مليار جنيه لمنح الزيادة الأخيرة لـ11 مليون صاحب معاش

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، إن الهيئة نسقت مع وزارة المالية لإعداد مقترح مشروع قانون حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، الذى وافق عليه مجلس الوزراء، أمس الأول، وذلك فور صدور توجيهات الرئيس الخاصة بهذه الحزمة، من بينها زيادة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم بقيمة ٣٠٠ جنيه اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

وأضاف «عوض»: «أحيل مشروع القانون إلى مجلس النواب، الذى سيبدأ دور انعقاده فى الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، وعقب إقرار المجلس مشروع القانون سيتمكن أصحاب المعاشات والمستحقون عنهم من صرف معاش نوفمبر مضافًا إليه المنحة المستحقة عن شهرى أكتوبر ونوفمبر».

وكشف رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى عن أن تكلفة المنحة الاستثنائية تبلغ ٣٢ مليار جنيه سنويًا، ويستفيد منها ما يقرب من ١١ مليون صاحب معاش ومستفيد.

وشدد على أن اهتمامات الرئيس السيسى بأصحاب المعاشات جاءت منذ توليه المسئولية عام ٢٠١٤، ما انعكس بشكل مباشر على قيمة المعاشات، لتبلغ قيمة المعاشات المنصرفة فى العام المالى المنتهى ٢٠٢٢/٢٠٢٣ نحو ٣٤٠ مليار جنيه، مقارنة بـ٨٦.٥ مليار فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤.

وأضاف أن آخر زيادة للمعاشات كانت منذ ٦ أشهر، وتحديدًا فى ١/٤/٢٠٢٣، وذلك بنسبة ١٥٪ من إجمالى المعاش، بحد أدنى ١٧٠ جنيهًا وحد أقصى ١٦٣٥ جنيهًا، بتكلفة سنوية ٥٥ مليار جنيه.

تمويل 70 ألف سيدة ضمن «الألف يوم الأولى من الحياة»

أكدت وزارة التضامن حرصها على دعم الأمهات الأولى بالرعاية وأطفالهن من أول يوم حتى سن سنتين «الفطام»، وذلك من خلال برنامج «الألف يوم الأولى من الحياة»، الذى يستهدف تحسين تغذية الأطفال الرضع والحوامل والمرضعات.

وذكرت الوزارة أنه جرى تمويل ٧٠ ألف سيدة حامل للمرة الأولى أو لديها طفل واحد، ومدها بنقاط إضافية على بطاقة الدعم الغذائى بقيمة ١٢٠ جنيهًا شهريًا، بإجمالى تكلفة تخطت ١٠٠ مليون جنيه، لتحسين تغذية الأم والطفل والتوعية الصحية وتحسين النمو الإدراكى والبدنى للأطفال وحمايتهم من آثار سوء التغذية، ما يشمل التقزم والنحافة ونقص الوزن. وأشارت إلى أن نسب حصول السيدات على الدعم النقدى «تكافل وكرامة» تصل إلى ٧٥٪ من أصحاب البطاقات التى يصل عدد المستفيدين منها لحوالى ٥.٢ مليون أسرة، ما يضم ٢٢ مليون شخص.

توفير أجهزة لاب توب ناطقة للمكفوفين فى 18 محافظة بـ22 مليون جنيه

وأوضحت الوزارة أنه جرى توفير دعم نقدى لحوالى مليون و٣٠٠ ألف شخص من ذوى الإعاقة بإجمالى تكلفة ٨.٢ مليار جنيه سنويًا، إضافة إلى ١٫٥ مليون بطاقة تم استخراجها، علاوة على دعم الطلاب الصم وضعاف السمع بالجامعات الحكومية المصرية، وذلك بتوفير مترجمى لغة الإشارة بالجامعات.

كما يجرى دعم الطلبة والطالبات المكفوفين بالجامعات الحكومية، فى ١٨ محافظة، وتوفير أجهزة لاب توب ناطقة بإجمالى مبلغ ٢٢ مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالخدمات المقدمة للأشخاص ذوى الإعاقة، بالشراكة مع مؤسسات المجتمع المدنى، فتكون من خلال تقديم خدمات التأهيل والدعم والمساندة لإجمالى ٣٠٦ آلاف شخص ذوى إعاقة بالتعاون مع ٨٠٥ هيئات تأهيلية تابعة لجمعيات أهلية، علاوة على إنشاء ٢٣١ مكتبًا بالشراكة مع الجمعيات الأهلية؛ بهدف تنظيم قوافل للكشف المبكر عن الإعاقة.

ويجرى إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة، وإطلاق حملة «هنوصلك» لاستخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة إضافية من خلال زيارات منزلية، والوصول فى المناطق المستهدفة فى محافظات سوهاج والإسماعيلية والسويس والشرقية والمنوفية والقليوبية، لاستخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة، بالتعاون مع جمعية صناع الحياة والهلال الأحمر المصرى ودواوين المحافظات وجمعيات تنمية المجتمع المحلى بالقرى والمراكز المستهدفة، وأيضًا المدارس ومراكز الشباب التى تحتضن قطار الحملة.

وتنتقل مكاتب التأهيل للميدان لإجراء الكشف الوظيفى على المتقدمين للحصول على الكارت، ويساعدهم متطوعو صناع الحياة، بالتنسيق مع غرفة عمليات مركزية بالوزارة فى تتابع الإجراءات خطوة بخطوة بهدف استخراج مليون بطاقة خدمات متكاملة على مستوى الجمهورية بنهاية يناير ٢٠٢٤.