الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السيطرة على حريق نشب داخل مصنع للتكييفات بأكتوبر

ارشيفية
ارشيفية

نجح رجال الحماية المدنية بالجيزة فى السيطرة على حريق نشب داخل مصنع شهير لصناعة التكييفات بالمنطقة الصناعية الرابعة بأكتوبر دون وقوع إصابات.

 حريق داخل مصنع  لصناعة التكيفات

كانت غرفة عمليات الحماية المدنية بمديرية أمن الجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها نشوب حريق داخل مصنع لصناعة التكييفات بالمنطقة الصناعية الرابعة بأكتوبر.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء، وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات وتبين ان الحريق نشب على مساحة 500 متر.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق بمحل تجاري بأحد شوارع مركز منشأة القناطر.

وفى سياق متصل باشرت نيابة شمال الجيزة، التحقيق في نشوب حريق بمحل تجاري بأحد شوارع مركز منشأة القناطر.

وكشفت التحقيقات أن الحريق اشتعل داخل المحل إثر ماس كهربائي، دون وقوع إصابات وتمت السيطرة عليه.

حريق بمحل

ورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، باشتعال النيران داخل محل تجاري، في منشأة القناطر.

وانتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة، وتمت محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة التحقيق.

الحماية المدنية حريق مصنع شهير المنطقة الصناعية أكتوبر

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