فى ذكرى رحيله الثانية.. "بكرى" يكشف سبب رفض المشير طنطاوى نشر مذكراته

أحيا الكاتب الصحفي مصطفى بكري، ذكرى وفاة المشير محمد حسين طنطاوي الثانية، قائلًا: “منذ عامين رحل عنا رجل وطني حتى النخاع، وكان شجاعًا واقفًا كالأسد في مواجهة الأزمات، إنه المشير محمد حسين طنطاوي، الذي رحل في صمت بعد أن أدى دوره”.

وقال، خلال تقديم برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن المشير محمد حسين طنطاوي، رفض كتابة مذكراته، وقال مذكراتي وثيقة ملك للقوات المسلحة وليس من ممتلكاتي، مؤكدًا أنه رجل عمل في صمت وكان قويًا وكان إنسانًا وكان عسكريًا وكان مقاتلًا.

وتابع بكري: "أنه منذ رحيل المشير طنطاوي افتقدنا شيئًا غاليًا لم تكن في يده سلطة ولكن وجوده كان دومًا يشعرنا بالطمأنينة والأمان".