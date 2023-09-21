الخميس 21 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تمرد مدافع الزمالك قبل مباراة بيراميدز والنادى يعاقبه بقرارين

جريدة الدستور

قرّر عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، توقيع غرامة مالية على حسام عبدالمجيد مدافع الفريق.

ويلتقي الزمالك، مساء الخميس، مع بيراميدز في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز موسم 2023-2024.

◘ اقرأ أيضًا:

 نيمار فى الهجوم.. تشكيل مفاجئ للزمالك أمام بيراميدز فى الدورى

غرامة مالية ضد حسام عبدالمجيد قدرها 200 ألف جنيه

وأكد عبدالواحد توقيع عقوبة مالية ضد حسام عبدالمجيد قدرها 200 ألف جنيه تُخصم من مستحقاته بعد رفض اللاعب الحضور مع الفريق لملعب المباراة.

ورفض اللاعب حضور المباراة اعتراضًا منه على الخروج من قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز اليوم.

تغييرات في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

كان خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، قد أجرى عدة تغييرات في تشكيل الفريق الأبيض كان أبرزها إشراك الثنائي محمود علاء ومصطفى الزناري بدلاً من محمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد.

وقدم عبدالغني وعبدالمجيد مستويات سيئة للغاية وتحديدًا في مباراة الفريق الماضية أمام أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 من الكونفيدرالية.

وخسر الزمالك أمام الفريق الجيبوتي بهدفين دون رد، لتتعقد مهمته في التأهل للدور المقبل.

جاء تشكيل الزمالك أمام بيراميدز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبدالشافي- محمود علاء- مصطفى الزناري- حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- عمرو السيسي- عمر جابر

خط الهجوم: أحمد عبدالرحيم" إيشو"- ناصر منسي- سيد عبدالله "نيمار".
ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام بيراميدز كل من:

عبدالرحمن نفاد ومحمد عبدالغني ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "أوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.

الزمالك حسام عبد المجيد بيراميدز الدورى المصرى غرامة على حسام عبد المجيد

مواد متعلقة

رمضان على الدكة.. تشكيل بيراميدز لمواجهة الزمالك فى الدورى

التشكيل المتوقع لمباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري والقنوات الناقلة

الزمالك يبدأ مشواره فى بطولة الدورى باختبار صعب أمام بيراميدز

الأكثر قراءة

تمرد مدافع الزمالك قبل مباراة بيراميدز والنادى يعاقبه بقرارين

شكرى: يمكن التوصل لاتفاق حول سد النهضة خلال أسبوع حال توافر الإرادة السياسية لدى إثيوبيا

"قرصة ودن".. تفاصيل جلسة كولر مع مروان عطية قبل مواجهة سان جورج

بعد زيادة المرتبات والمعاشات.. بكرى يطالب بتقديم هؤلاء للمحاكمة العسكرية

هشام.. ابن الباشا سليم

ضبط مدير صفحة لتسهيل سفر الفتيات للخارج وممارسة الأعمال المخلة بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

معضلة «إدماج» الإرهابيين

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اجتماع "التعاون الإسلامى".. سامح شكري يدين ممارسات قوات الاحتلال الإسرائيلى

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)