تمرد مدافع الزمالك قبل مباراة بيراميدز والنادى يعاقبه بقرارين

قرّر عبدالواحد السيد، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، توقيع غرامة مالية على حسام عبدالمجيد مدافع الفريق.

ويلتقي الزمالك، مساء الخميس، مع بيراميدز في افتتاح مباريات الفريقين ببطولة الدوري الممتاز موسم 2023-2024.

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غرامة مالية ضد حسام عبدالمجيد قدرها 200 ألف جنيه

وأكد عبدالواحد توقيع عقوبة مالية ضد حسام عبدالمجيد قدرها 200 ألف جنيه تُخصم من مستحقاته بعد رفض اللاعب الحضور مع الفريق لملعب المباراة.

ورفض اللاعب حضور المباراة اعتراضًا منه على الخروج من قائمة الفريق لمواجهة بيراميدز اليوم.

تغييرات في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز

كان خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لفريق الزمالك، قد أجرى عدة تغييرات في تشكيل الفريق الأبيض كان أبرزها إشراك الثنائي محمود علاء ومصطفى الزناري بدلاً من محمد عبدالغني وحسام عبدالمجيد.

وقدم عبدالغني وعبدالمجيد مستويات سيئة للغاية وتحديدًا في مباراة الفريق الماضية أمام أرتا سولار الجيبوتي في ذهاب دور الـ32 من الكونفيدرالية.

وخسر الزمالك أمام الفريق الجيبوتي بهدفين دون رد، لتتعقد مهمته في التأهل للدور المقبل.

جاء تشكيل الزمالك أمام بيراميدز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: محمد صبحي

خط الدفاع: محمد عبدالشافي- محمود علاء- مصطفى الزناري- حمزة المثلوثي

خط الوسط: محمد أشرف "روقا"- عمرو السيسي- عمر جابر

خط الهجوم: أحمد عبدالرحيم" إيشو"- ناصر منسي- سيد عبدالله "نيمار".

ويتواجد على مقاعد بدلاء الزمالك أمام بيراميدز كل من:

عبدالرحمن نفاد ومحمد عبدالغني ومحمد طارق ونبيل عماد دونجا ومحمود عبدالرازق "شيكابالا" ومصطفى شلبي ويوسف إبراهيم "أوباما" وإبراهيما نداي وعلي ياسر.