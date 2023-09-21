الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ القاهرة يلتقي وفدًا من أعضاء مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"

محافظ القاهرة خلال
محافظ القاهرة خلال اجتماعه بأعضاء المبادرة الوطنية

التقى اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، الخميس، وفدً من أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية "ابدأ" التي يتم تنفيذها بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة،  لبحث سبل التعاون المشترك وتعظيم الاستفادة من المبادرة في النهوض بالصناعة المصرية، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين والمناطق الصناعية والمصانع المتعثرة بالمحافظة.
 

محافظ القاهرة: الرئيس السيسي يقدم الدعم الكامل لجميع المبادرات

وأكد محافظ القاهرة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يقدم الدعم الكامل لجميع المبادرات التي تعمل على توطين الصناعات الاستراتيجية ودعم المشروعات الصناعية بكافة أنواعها، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تقديم الدعم الكامل والتعاون مع أعضاء مبادرة "ابدأ" في تذليل كافة العقبات التي تواجه أصحاب هذه المشروعات الصناعية.

وأوضح محافظ القاهرة، خلال اللقاء الجهود التي تبذلها محافظة القاهرة في ملف دعم الاستثمار وتذليل العقبات أمام المستثمرين ، وجهود دعم مشروعات شباب الخريجين.

واستعرض أعضاء مبادرة تطوير الصناعة المصرية "ابدأ"، ملامح وأهداف ومحاور المبادرة التي أُطلقت بتوجيه من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية خلال حفل الأسرة المصرية موضحين أن مبادرة "ابدأ" تعمل على تحقيق استثمارات ذات منفعة اجتماعية وبيئية تعالج مشكلات الصناعة المصرية وتخلق فرصًا جديدة للنمو وتدفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأسواق العالمية.فضلاً عن تأهيل العمالة المصرية وتوفير فرص عمل بمختلف المجالات، وتشجيع وتنفيذ أكبر عدد من المشروعات الصناعية .

وفي نهاية اللقاء، قدم أعضاء المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية درعًا تذكاريًا لمحافظ القاهرة تقديرًا للجهود الملموسة في تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين للنهوض بالصناعة المصرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

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