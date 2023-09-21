بعد افتتاحه.. أوبرا عربي تدشن أولى حفلات قصر ثقافة أبو المطامير (صور)

شهد قصر ثقافة أبو المطامير، تقديم أولى حفلاته الفنية، بعد افتتاحه، أمس الأول، ضمن برنامج حافل تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، بالقصر خلال الفترة المقبلة.

أولى حفلات القصر الفنية

وعلى مسرح محمود الجندي بالقصر، أقيم عرض فني لفرقة أوبرا عربي بقيادة المدرب محمد مصطفى، تضمن باقة متنوعة من الفقرات الفنية المميزة منها "الراجل دا هيجنني، زفة العروسة، السبوع، حديث الصباح والمساء، فوازير".

وينظم الفعاليات الثقافية فرع ثقافة البحيرة برئاسة محمد البسيوني، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، ضمن برنامج حافل يشهده القصر خلال الأشهر المقبلة.

قصر ثقافة أبو المطامير

كانت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، قد افتتحت "قصر ثقافة أبو المطامير" بمحافظة البحيرة بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة، بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، والعديد من القيادات الثقافية والتنفيذية، حيث استهلت فعاليات الافتتاح، برفع الستار عن اللوحة التذكارية للقصر.

وتفقدت وزيرة الثقافة، قاعات القصر المُقام على مساحة 1210 مترًا مربعًا، والذي يضم: "3 أدوار تحوي مسرحًا مُجهزًا بأحدث التقنيات، يستوعب 350 مقعدًا، ومنفذًا لبيع الكتب، وقاعة لكبار الزائرين، وغرفة لتصنيع الديكور، وغرفًا للممثلين، ومكتبة عامة، وقاعة المرأة، وقاعة الفنون الشعبية والباليه، وقاعة الفنون التشكيلية، ومكتبة الطفل، وقاعة نادي تكنولوجيا المعلومات، بخلاف 6 غرف لمبيت الفرق والمشاركين بالعروض، والمطعم، والمرسم، وقاعة الندوات، قاعة متعددة الأغراض للحرف البيئية، وأنشطة الطفل.

تخليد ذكرى الفنان محمود الجندي

كما افتتحت وزيرة الثقافة معرِضًا للفنون التشكيلية، ومنفذًا لبيع إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأعلنت إطلاق اسم الفنان الراحل محمود الجندي، على "مسرح قصر ثقافة أبوالمطامير"، تخليدا لذكراه وكونه كان أحد أبناء مدينة أبو المطامير الساعين لإنشاء هذا القصر الثقافي، ليخدم أهالي هذه المنطقة.