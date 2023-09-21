محافظ الإسماعيلية يعتمد التجديد للوظائف الإشرافية والقيادية بمديرية التربية والتعليم

اعتمد اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، مذكرة لجنة القيادات بمديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية؛ لتسكين وتجديد وتكليف نحو ٢٢٧ قيادة تعليمية التي هي على رأس العمل بأماكنهم المقررة بالإدارات التعليمية، حيث تقدم نحو ٢٤٣ لشغل تلك الوظائف، وتم اعتماد التجديد لـ ٢٢٧ منهم.

كما وافق محافظ الإسماعيلية على تسكين ٢٢٣ من المتقدمين على الوظائف الإشرافية بالإدارات التعليمية والتوجيهات المختلفة، وممن اجتازوا المسابقة، التي يتم تنظيمها لهذا الشأن، حيث بلغ عدد المتقدمين نحو ٣٢٢ متقدم اجتاز منهم ٢٢٣ فقط.

قافلة طبية ضمن مبادرة "أنتِ الحياة"

وفي وقتٍ سابق، نظّمت مديرية الصحة والسكان بالإسماعيلية، القافلة الطبية المجانية بمدرسة المهندس يسري الشعراوي، والتي تستهدف أهالي مركز ومدينة القنطرة غرب وذلك ضمن مبادرة "أنتِ الحياة" التابعة لمؤسسة حياة كريمة.

وقامت القافلة الطبية بالكشف على ٥٠٠ مواطن في رابع أيامها، حيث أنها بدأت يوم الأحد الموافق ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣ ضمن خطة القوافل العلاجية التي تنظمها وزارة الصحة والسكان في جميع التخصصات بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا لتحسين مستوى الخدمات الطبية، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

من جهته، أشار الدكتور على حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أن القافلة الطبية تضمنت ١٣ عربة تمثل ٩ تخصصات طبية حيث شملت عيادات الأطفال، الباطنة، المسالك البولية، النساء وتنظيم الأسرة، الجراحة، الجلدية وعيادة للأسنان، عيادة الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر ومعمل للدم وصيدلية تضم ٨٠ صنف دوائي، بالإضافة إلى التثقيف الصحي والتوعية بأهمية تلقي لقاح كورونا والتسجيل الفوري بالإضافة إلى التوعية بأهمية التسجيل بمنظومة التأمين الصحي الشامل، لافتًا إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضًا عقد ندوات توعية للمواطنين، بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الاهتمام بالنظافة العامة.