"ضربوه وسرقوها".. دفع حياته ثمنا لغطاء بلاعة في القليوبية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول العبور بمديرية أمن القليوبية من موظف بالمعاش - مقيم بدائرة القسم بقيام 3 أشخاص مجهولين بالتعدي بالضرب على نجله سائق مركبة "تروسيكل" له معلومات جنائية حال سيره بالتروسيكل خاصته "بدون لوحات معدنية" بدائرة القسم وإحداث إصابته التي أودت بحياته.

عقب تقنين الإجراءات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية"، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة وأضافوا بأنهم حال سيرهم بدائرة القسم بمركبة تروسيكل "بدون لوحات معدنية" ملك أحدهم بغرض سرقة بعض أغطية بالوعات الصرف الصحي تصادف لهم قيام المجني عليه بسرقة إحدى الأغطية فاختمر في ذهنهم فكرة الاستيلاء على الغطاء منه، فقاموا بافتعال مشاجرة معه وحال مقاومته تعدى عليه أحدهم بقطعة حديدية فأحدث إصابته التي أودت بحياته وقاموا بالاستيلاء على غطاء البالوعة ولاذوا بالهرب وقاموا ببيع الغطاء لعميلتهم سيئة النية ربة منزل - مقيمة بدائرة مركز شرطة الخانكة تم ضبطها والغطاء المستولى عليه.

رصاصة قاتلة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، من كشف غموض واقعة العثور على جثة عاطل، لقى مصرعه إثر إصابته بعيار نارى بدائرة مركز شرطة الخانكة، حيث تبين أن مرتكب الواقعة هو صديق المتوفى، وذلك لحدوث مشادة كلامية فيما بينهما بسبب خلافات مالية تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى "بندقية خرطوش" وفر هاربا، إلى أن تم ضبطه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كان تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الخانكة، يفيد ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على جثة شخص مقتول بدائرة المركز إثر إصابته بعيار نارى وتم نقله إلى مستشفى الخانكة لاتخاذ اللازم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

جرى إخطار اللواء محمد السيد، مدير إدارة البحث الجنائى بالقليوبية، وتم تشكيل فريق بحثى أشرف عليه بقيادة المقدم أحمد عبد الجليل رئيس مباحث مركز الخانكة بمديرية أمن القليوبية، حيث كشفت التحريات مقتل "محمد س م"، 32 سنة، عاطل، إثر إصابته بعيار نارى، من سلاح نارى، وبالمعاينة والفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه "سلامة ش خ"، 22 سنة، حيث حدثت بينهما مشادة كلامية لوجود خلافات مالية بينهما تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بإطلاق عيار نارى من سلاح نارى وإصابة المجنى عليه التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد طلعت عدس، معاون مباحث مركز الخانكة بمديرية أمن القليوبية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وبإرشاده تم ضبط السلاح المستخدم بالواقعة "بندقية خرطوش"، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.