الخميس 21 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رئيس الوزراء يتفقد مشروع مركز الزوار الجديد بميدان الوادى المقدس فى سانت كاترين

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولته، اليوم، بمدينة سانت كاترين، حيث تفقد ومرافقوه مشروع إنشاء مركز الزوار الجديد بموقع ميدان الوادي المقدس في مدخل المدينة.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الذي أوضح أن المركز يقام على مساحة 3170 م2، ليمثل نقطة استقبال وتوجيه محورية للسائح والزائر من خلال مبنى حديث، مخفي في الطبيعة، يضم الخدمات الأساسية مثل نقطة استعلامات، ومحلات هدايا تذكارية، ومكاتب إدارية، ومكاتب حجز رحلات وطيران، ومطعم، وكافيتريا، وخدمة شرطة، وصيدلية، بالإضافة إلى قبة سماوية لمشاهدة أفلام ثلاثية الأبعاد عن التاريخ التراثي والروحاني لسانت كاترين وجبل سيناء، وكذا حديقة تضم نقطة وصول ومناطق انتظار مُنظمة للسيارات والأتوبيسات والعربات الكهربائية، ومنطقة أخرى للاستجمام تضم مقاعد للجلوس في الطبيعة وبحيرة صغيرة مع استخدام المكونات والألوان المحلية المتماشية مع الطبيعة المحيطة.

“مدبولى” يتفقد معارض للمشروعات البدوية

وتفقد رئيس الوزراء خلال جولته بالمنطقة معارض للمشروعات البدوية، والتي تضمنت منتجات حرفية وتراثية، تعكس الطابع الفني والحضاري لمدينة سانت كاترين، ونسقها الطبيعي والعمراني، إلى جانب مجموعة من منتجات الأعشاب التي تتميز بها المنطقة.

وأشاد رئيس الوزراء بما تضمنه المعرض البدوي من منتجات حرفية سيناوية ذات طابع تراثي مُميز وجودة عالية، وكذا الأعشاب متعددة الاستخدام، مؤكداً أن هذه المنتجات تعكس تراث سيناء وقادرة على المنافسة عالمياً ولا بد من التسويق لها بشكل فعال.

مدبولى: المشروع سيكون مصدر خير على المدينة وعلى سيناء بكاملها

كما التقى الدكتور مصطفى مدبولي، في ختام جولة تفقد المركز، عددا من مشايخ البدو وقساوسة دير سانت كاترين ومسئولى جهاز تعمير سيناء والشركات المنفذة لمشروعات التطوير، حيث تناول الإفطار معهم، وأعرب لهم عن سعادته بتواجده معهم اليوم، مؤكداً أنه كان حريصاً على الالتقاء بهم خلال هذه الزيارة، وأن المشروع الذي يتحقق على الأرض بسانت كاترين سيكون مصدر خير على المدينة وعلى سيناء بكاملها، فالدولة تضع نصب أعينها تطوير هذه المدينة فى مختلف القطاعات.

 

الدكتور مصطفى مدبولي سانت كاترين رئيس مجلس الوزراء عاصم الجزار وزير الإسكان ميدان الوادي المقدس

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