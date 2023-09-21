الفنان وائل علاء يكشف مراحل حياته الفنية وسر اختفائه عن الساحة الآن

حلّ الفنان وائل علاء وابنته كنزي، ضيفين على فضائية "صدى البلد"، اليوم الخميس، ليتحدث عن تجاربه التمثيلية والفنية.

وقال، إنه يعشق المسرح للغاية خاصة أنه كان بدايته لدخول بوابة الفن، منوهًا بأنه كان يقوم بعمل تجارب والتي تأتي في تكوين فرقة وإبراز الوجوه الجديدة والعمل في عدد من المسرحيات، وكل ذلك قبل ظهور فيروس كورونا وكانت ناجحة جدًا، وآخرها كانت منذ حوالي شهر فى الإسكندرية باسم "رمسيس".

مشاركته في "ستاند أب كوميدي" مصر

وأشار إلى أنه حارب كثيرًا للمشاركة في "ستاند أب كوميدي"، التي أقيمت في مصر عام 2004 لـ2007، خاصة أنه يتابعه عالميًا حتى بدء إذاعتها في مصر في وقت لم يفهمه أحد، وعن فترة غيابة الفترة الماضية أكد أنه متواجد في المسرح ولكنه ليس متواجدًا بالتلفاز أو السينما.

تعرضت للابتزاز المالي

وتابع حديثه بأنه تعرض للابتزاز المالي من قبل منتج شهير وهو الآن متوفى، موضحًا، "اكتشفت أنه عامل شيكات وحاجات معمولة عليا وأنا معرفش حاجة عنها، والحمد لله أثبت حقي قضائيًا الآن ومع أيضًا ممثلة صديقة في ذلك الأمر، واللي ساعد المنتج دا على ذلك الأمر محامي، وخسارة فيه كارنيه المحاماة بتاعه لأنه ليس لديه ضمير".

وعلقت "كنزي" ابنة الفنان وائل علاء، أنها سعيدة بأداء والدها فى المسلسلات والأفلام للغاية وتتمني أن تكون مثله في يوم من الأيام، معربة عن حبها للفنانة دنيا سمير غانم ومني زكي، مشيرة إلى أنها تستخدم تطبيق الـ"تيك توك" مع والدها حيث يقوم بتدريبها بشكل عالٍ ومكثف لتستخدم الفيديوهات بصوت منى زكي.

واختتم علاء، أن موهبة ابنته لم يعرف عنها شيئًا سوى مشاهدتها في أحد عروض مسرحية بالمدرسة وكانت تمثل دور البطلة وتقوم بعمل شخصيات كثيرة فى التمثيل، ليكتشف بعد ذلك مهارتها في الأداء والتمثيل، معلقًا: "عندها موهبة كبيرة".