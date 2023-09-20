الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مهرجان المسرح العربي يعلن أسماء الفائزين في مسابقة العروض غير المتخصصة

مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي

أعلنت إدارة مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية عن أسماء الفائزين في مسابقة العروض غير المتخصصة التي جاء أبرزها من أبطال عرض «سان مالو» بالإضافة إلى مسابقة العروض المتخصصة التي جاء أبرزها من أبطال عرض «الناسك»، بدورة ماجد الكدواني.

شهادات التميز في مسابقة المهرجان العربي للمسرح

- إسلام شوقي، تدريب ممثلين «سان مالو»
- رنا محمد، دور يوتا «سان مالو»
-  أنس عوض، دور عم صديق «سينما 30».

جوائز عروض غير المتخصص

- جائزة أفضل ديكور، أحمد جمال من عرض «سان مالو».
-  جائزة أفضل إضاءة، أحمد طارق من عرض «سان مالو».
-  جائزة أفضل ملابس، محمد شاكر من عرض «سان مالو».
- جائزة أفضل ماكياچ، مارينا مجدي من عرض «سان مالو».
-   جائزة أفضل إعداد موسيقي، مصطفى محمد من عرض «سان مالو».
-  جائزة أفضل تأليف أنس النيلي من عرض «سان مالو».

جوائز التمثيل في عروض غير المتخصص
 

- جائزة أفضل ممثلة دور ثاني، لبنى نبيل، من عرض «سينما 30».
- جائزة أفضل ممثل دور ثاني  مناصفة بين مصطفى صبحي «سان مالو»،   وعبدالرحمن عادل «سان مالو».
- جائزة أفضل ممثلة دور أول إليزابيث نعيم «سان مالو».
- جائزة أفضل ممثل دور أول، مناصفة بين إسلام الرومي «سان مالو»، و محمد قديحة «سان مالو».
- جائزة أفضل مخرج، أنس النيلي عن عرض «سان مالو».
-  جائزة أفضل عرض «سان مالو».


شهادات التميز في مسابقة المهرجان العربي للمسرح عروض متخصصة 
 

- أحلام إبراهيم، ديكور «أغنية على الممر».
- أيمن شعبان، دور عبد الصمد «أغنية على الممر»
- رحماني الشيخ، دور مينا «أغنية على الممر».
- هاجر رشاد عن دورها في عرضي «سقوط موسيقي و أولادنا في لندن».
- نور جمعة، دور ڤاندا «ليلة زفاف».
- الطفل حمزة علي «الناسك»

 

جوائز العروض المتخصصة
 

-جوائز لجنة التحكيم الخاصة: «عرض رحلة البحث عن مجدي، عرض ليلة زفاف».

- جائزة أفضل ديكور
مركز ثاني: لبنى الإمام «حفل أخير».
مركز أول : نادين وائل «الناسك»
-جائزة أفضل إضاءة
مركز ثاني: مصطفى كرم «ليلة زفاف» 
مركز أول: أحمد طارق «الناسك»
-جائزة أفضل ملابس
مركز ثاني: ميرنا مجدي «رحلة البحث عن مجدي»
مركز أول : علا علاء «الخازن»
-جائزة أفضل ماكياچ: مارينا مجدي 
-جائزة أفضل أشعار: محمد عبد الكريم 
«ليلة زفاف»
-جائزة أفضل إعداد موسيقي: محمد إبراهيم «حفل أخير»
-جائزة أفضل موسيقى و ألحان: فريق تريوليه «سقوط موسيقي»
-جائزة أفضل إعداد: أشرف علي 
«الناسك»
-جائزة أفضل تأليف: أنس النيلي «حفل أخير»

جوائز التمثيل في العروض المتخصصة
 

-جائزة أفضل ممثلة دور ثاني
مركز ثاني: أسما صالح «الخازن»
مركز أول: ياسمين قابيل «الناسك»
-جائزة أفضل ممثل دور ثاني 
مركز ثاني: مناصفة بين أحمد مشالي «الناسك»  وأحمد إيهاب )«رحلة البحث عن مجدي»
مركز أول : محمد مصيلحي «حفل أخير»
-جائزة أفضل ممثلة دور أول
مركز ثاني: يارا حسام «حفل أخير»
مركز أول : أمنية باهي «الناسك»
-جائزة أفضل ممثل دور أول
مركز ثاني: مازن شوكة «ليلة زفاف»
مركز أول : مناصفة بين مروان السكري «الناسك»  و عمر الشرنوبي «حفل أخير»
-جائزة أفضل مخرج
مركز ثاني: مناصفة بين سمعان رؤوف «ليلة زفاف»  و محمد خالد «حفل أخير»
مركز أول : أشرف علي «الناسك»
-جائزة أفضل عرض
مركز أول : الناسك 
مركز ثاني: حفل أخير

مهرجان المسرح العربي

مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي
مهرجان المسرح العربي العروض غير المتخصصة العروض المتخصصة مسابقة المهرجان العربي للمسرح

مواد متعلقة

ميشيل منير: مهرجان المسرح العربى يهتم بالتثقيف ومساعدة المواهب الشابة

تكريم الفنانة هاجر الشرنوبي في مهرجان المسرح العربي

الأكثر قراءة

عاجل.. انقطاع الاتصالات فى درنة غداة احتجاجات شعبية

عاجل.. فيضانات ليبيا تعيد فتح قضية الألغام.. "القاهرة الإخبارية" تكشف المسئول عن إزالتها عالميا

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

رئيس جهاز القاهرة الجديدة: 20 مليون قيمة بيع 4 محلات وصيدلية

عز الدين سيد لـ"الشاهد": تم تسريحى قبل الحرب بشهر لتمويه العدو

عاجل.. موعد صرف مرتبات سبتمبر للعاملين بالدولة قبل الزيادة (تفاصيل)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سلمان إسماعيل

رسالة إلى «أمل» الليبية

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مقتل فلسطينيين وإصابة 30 آخرين فى اقتحام قوات الاحتلال لمدينة جنين

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى