مهرجان المسرح العربي يعلن أسماء الفائزين في مسابقة العروض غير المتخصصة

أعلنت إدارة مهرجان المسرح العربي في الإسكندرية عن أسماء الفائزين في مسابقة العروض غير المتخصصة التي جاء أبرزها من أبطال عرض «سان مالو» بالإضافة إلى مسابقة العروض المتخصصة التي جاء أبرزها من أبطال عرض «الناسك»، بدورة ماجد الكدواني.

شهادات التميز في مسابقة المهرجان العربي للمسرح

- إسلام شوقي، تدريب ممثلين «سان مالو»

- رنا محمد، دور يوتا «سان مالو»

- أنس عوض، دور عم صديق «سينما 30».

جوائز عروض غير المتخصص

- جائزة أفضل ديكور، أحمد جمال من عرض «سان مالو».

- جائزة أفضل إضاءة، أحمد طارق من عرض «سان مالو».

- جائزة أفضل ملابس، محمد شاكر من عرض «سان مالو».

- جائزة أفضل ماكياچ، مارينا مجدي من عرض «سان مالو».

- جائزة أفضل إعداد موسيقي، مصطفى محمد من عرض «سان مالو».

- جائزة أفضل تأليف أنس النيلي من عرض «سان مالو».

جوائز التمثيل في عروض غير المتخصص



- جائزة أفضل ممثلة دور ثاني، لبنى نبيل، من عرض «سينما 30».

- جائزة أفضل ممثل دور ثاني مناصفة بين مصطفى صبحي «سان مالو»، وعبدالرحمن عادل «سان مالو».

- جائزة أفضل ممثلة دور أول إليزابيث نعيم «سان مالو».

- جائزة أفضل ممثل دور أول، مناصفة بين إسلام الرومي «سان مالو»، و محمد قديحة «سان مالو».

- جائزة أفضل مخرج، أنس النيلي عن عرض «سان مالو».

- جائزة أفضل عرض «سان مالو».



شهادات التميز في مسابقة المهرجان العربي للمسرح عروض متخصصة



- أحلام إبراهيم، ديكور «أغنية على الممر».

- أيمن شعبان، دور عبد الصمد «أغنية على الممر»

- رحماني الشيخ، دور مينا «أغنية على الممر».

- هاجر رشاد عن دورها في عرضي «سقوط موسيقي و أولادنا في لندن».

- نور جمعة، دور ڤاندا «ليلة زفاف».

- الطفل حمزة علي «الناسك»

جوائز العروض المتخصصة



-جوائز لجنة التحكيم الخاصة: «عرض رحلة البحث عن مجدي، عرض ليلة زفاف».

- جائزة أفضل ديكور

مركز ثاني: لبنى الإمام «حفل أخير».

مركز أول : نادين وائل «الناسك»

-جائزة أفضل إضاءة

مركز ثاني: مصطفى كرم «ليلة زفاف»

مركز أول: أحمد طارق «الناسك»

-جائزة أفضل ملابس

مركز ثاني: ميرنا مجدي «رحلة البحث عن مجدي»

مركز أول : علا علاء «الخازن»

-جائزة أفضل ماكياچ: مارينا مجدي

-جائزة أفضل أشعار: محمد عبد الكريم

«ليلة زفاف»

-جائزة أفضل إعداد موسيقي: محمد إبراهيم «حفل أخير»

-جائزة أفضل موسيقى و ألحان: فريق تريوليه «سقوط موسيقي»

-جائزة أفضل إعداد: أشرف علي

«الناسك»

-جائزة أفضل تأليف: أنس النيلي «حفل أخير»

جوائز التمثيل في العروض المتخصصة



-جائزة أفضل ممثلة دور ثاني

مركز ثاني: أسما صالح «الخازن»

مركز أول: ياسمين قابيل «الناسك»

-جائزة أفضل ممثل دور ثاني

مركز ثاني: مناصفة بين أحمد مشالي «الناسك» وأحمد إيهاب )«رحلة البحث عن مجدي»

مركز أول : محمد مصيلحي «حفل أخير»

-جائزة أفضل ممثلة دور أول

مركز ثاني: يارا حسام «حفل أخير»

مركز أول : أمنية باهي «الناسك»

-جائزة أفضل ممثل دور أول

مركز ثاني: مازن شوكة «ليلة زفاف»

مركز أول : مناصفة بين مروان السكري «الناسك» و عمر الشرنوبي «حفل أخير»

-جائزة أفضل مخرج

مركز ثاني: مناصفة بين سمعان رؤوف «ليلة زفاف» و محمد خالد «حفل أخير»

مركز أول : أشرف علي «الناسك»

-جائزة أفضل عرض

مركز أول : الناسك

مركز ثاني: حفل أخير

مهرجان المسرح العربي

مهرجان المسرح العربي

مهرجان المسرح العربي

مهرجان المسرح العربي