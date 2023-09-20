الفرصة.. شركة "مزنة" تعيد تدوير المخلفات الزراعية وتحولها لأسمدة عضوية سائلة

عرض المتسابق موسى خليل مؤسس شركة "مزنة" فكرة مشروعه أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي.

وقال موسى خلال فقرة الدقيقة الواحدة من برنامج "الفرصة" المُذاع على قناة "ON" إن مزنة تعمل على إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة عضوية سائلة متخصصة على حسب مراحل نمو النبات المختلفة.

وأضاف أن هذا يساهم في تقليل نسبة استخدام الأسمدة الكيميائية بمعدل 30% بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية بمعدل من 15 إلى 25% ويقلل استخدام المياه في الزراعة بمعدل 5%.

موسى خليل: مزنة ساهمت في زراعة 6600 فدان

وتابع أن مزنة ساهمت في زراعة 6600 فدان وأجرت دعمًا فنيًا لأكثر من 16 ألف مزارع في صعيد مصر.

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".

وقالت الحديدي خلال تقديم برنامج "الفرصة" المُذاع على قناة "ON": "9 متسابقين اجتازوا الحلقات التسابقية الماضية في انتظار النهائيات الأسبوع المقبل".