الأربعاء 20 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الفرصة.. شركة "مزنة" تعيد تدوير المخلفات الزراعية وتحولها لأسمدة عضوية سائلة

الفرصة
الفرصة

عرض المتسابق موسى خليل مؤسس شركة "مزنة" فكرة مشروعه أمام لجنة تحكيم برنامج "الفرصة" مع لميس الحديدي.

وقال موسى خلال فقرة الدقيقة الواحدة من برنامج "الفرصة" المُذاع على قناة "ON" إن مزنة تعمل على إعادة تدوير المخلفات الزراعية وتحويلها إلى أسمدة عضوية سائلة متخصصة على حسب مراحل نمو النبات المختلفة.

وأضاف أن هذا يساهم في تقليل نسبة استخدام الأسمدة الكيميائية بمعدل 30% بالإضافة إلى زيادة الإنتاجية بمعدل من 15 إلى 25% ويقلل استخدام المياه في الزراعة بمعدل 5%.

موسى خليل: مزنة ساهمت في زراعة 6600 فدان 

وتابع أن مزنة ساهمت في زراعة 6600 فدان وأجرت دعمًا فنيًا لأكثر من 16 ألف مزارع في صعيد مصر.

"الفرصة" مع لميس الحديدي هي أكبر مسابقة تليفزيونية على الشاشات العربية للشركات الناشئة، وقد تخرج منه منذ 2017 عدد من أبرز الشركات الناشئة المصرية والتي كان البرنامج نقطة تحول مهمة في مسيرتها، منها سويفل وهوايا ومزارع وثاندر وموني فيلوز وشفاء.

"الفرصة" مع لميس الحديدي أكبر مسابقة تليفزيونية للشركات الناشئة على الشاشات العربية ويُذاع كل أربعاء في التاسعة مساء على قناة "ON".

وقالت الحديدي خلال تقديم برنامج "الفرصة" المُذاع على قناة "ON": "9 متسابقين اجتازوا الحلقات التسابقية الماضية في انتظار النهائيات الأسبوع المقبل".

مزنة شركة مزنة الفرصة برنامج الفرصة إعادة تدوير المخلفات الزراعية أسمدة عضوية سائلة الزراعة

مواد متعلقة

"الفرصة".. مؤسس شركة "إنسوكير": نقدم جهازًا يُحاكى وظائف البنكرياس الطبيعى

جوائز مالية كبرى.. تفاصيل حلقة نهائيات "الفرصة" الأسبوع المقبل

"الفرصة".. "تراستن إيجى" تعزز دور المرأة فى التصنيع الزراعى

الأكثر قراءة

عاجل| "نواقص وبدائل".. ماذا يحدث بسوق الدواء فى مصر؟

عاجل| بعد قرار وقف تصديره.. "تجارية القاهرة" تزف بشرى سارة بشأن أسعار البصل

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول موقف الإرهابية من ترشح أحمد طنطاوى للرئاسة

غيابات بالجملة فى قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز فى الدورى

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقار قديم بالجمرك دون حدوث إصابات

"رجال الأعمال" تشيد بقرار الحكومة بوقف تصدير البصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

هكذا تحدث المُعَـلِّم "شوقى جلال" فى وصيته الأخيرة

أحمد غنام

الهيئة الوطنية للانتخابات الديمقراطية

خالد عكاشة

قضية اللاجئين السودانيين.. هل دخلت النفق المظلم؟

كريم كمال

الرئيس السيسى باعث مجد مصر الحديثة

ماجد حبته

تشارلز فى باريس!

محمد العسيري

الفيلم الجديد.. ما حدش طايق حد

وائل لطفي

عيوب التجربة المصرية

بسنت حسن

ربنا يحشره معاه

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين التصعيد الإسرائيلى داخل جنين: يجب تغليب مسار التهدئة

الاحتلال الإسرائيلي يعتقل أكثر من 5200 فلسطيني منذ بداية 2023 (تقرير)

اجتماع المصالح.. ماذا وراء لقاء نتنياهو وأردوغان على هامش الأمم المتحدة؟