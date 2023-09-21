3 مباريات فى الدورى المصرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-9-2023

تجذب مباريات كرة القدم ملايين المشاهدين حول العالم، وتعد من أهم الأحداث الرياضية على الإطلاق، وتُلعب مباريات كرة القدم في العديد من البطولات المختلفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-9-2023

مباريات الدوري المصري

ماتش الزمالك مع بيراميدز الساعة 7 مساءً

الاتحاد السكندري يواجه سيراميكا كليوباترا الساعة 7 مساءً

فاركو يواجه فيوتشر الساعة 4 مساءً

تُبث مباريات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.

مباريات الدوري الأوروبي

لاسك لينز يواجه ليفربول – 7.45 مساء – عبر قنوات beIN Sports

شيريف تيراسبول يواجه روما – 7.45 مساء – عبر قنوات beIN Sports

سيرفيت السويسري يواجه سلافيا براج – 7.45 مساء - عبر قنوات beIN Sports

سانت جيلواز البلجيكي يواجه تولوز – 7.45 مساء - عبر قنوات beIN Sports

باير ليفركوزن يواجه هاكن السويدي – 7.45 مساء - عبر قنوات beIN Sports

وست هام يواجه باتشكا توبولا – 10 مساء - عبر قنوات beIN Sports

أولمبياكوس يواجه فرايبورج – 10 مساء - عبر قنوات beIN Sports

سبارتا براج يواجه أريس ليماسول – 10 مساء - عبر قنوات beIN Sports

جلاسكو رينجرز يواجه ريال بيتيس – 10 مساء - عبر قنوات beIN Sports

أتالانتا يواجه راكوف البولندي – 10 مساء - عبر قنوات beIN Sports

شتورم جراس يواجه سبورتينج لشبونة – 10 مساء - عبر قنوات beIN Sports

أياكس أمستردام يواجه مارسيليا – 10 مساء - عبر قنوات beIN Sports

برايتون يواجه آيك أثينا – 10 مساء - عبر قنوات beIN Sports

مباريات الدوري السعودي