الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

3 مباريات فى الدورى المصرى.. مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-9-2023

الدورى المصرى
الدورى المصرى

تجذب مباريات كرة القدم ملايين المشاهدين حول العالم، وتعد من أهم الأحداث الرياضية على الإطلاق، وتُلعب مباريات كرة القدم في العديد من البطولات المختلفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

 

وتعرض الدستور في التقرير التالي مواعيد مباريات اليوم الخميس 21-9-2023 

 

 مباريات الدوري المصري 

  • ماتش الزمالك مع  بيراميدز الساعة 7 مساءً
  • الاتحاد السكندري يواجه سيراميكا كليوباترا الساعة 7 مساءً
  • فاركو يواجه فيوتشر الساعة 4 مساءً

تُبث مباريات الدوري المصري الممتاز فقط وحصريًا على شبكة أون تايم سبورتس بتقنية HD وكذلك SD.

غيابات بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة بيراميدز في الدوري

بيراميدز كامل العدد قبل مواجهة الزمالك في الأسبوع الأول للدوري

مباريات الدوري الأوروبي 

  • لاسك لينز يواجه  ليفربول – 7.45 مساء – عبر قنوات  beIN Sports

 

  • شيريف تيراسبول يواجه روما – 7.45 مساء – عبر قنوات  beIN Sports

 

  • سيرفيت السويسري يواجه  سلافيا براج – 7.45 مساء - عبر قنوات beIN Sports

 

  • سانت جيلواز البلجيكي يواجه  تولوز – 7.45 مساء - عبر قنوات  beIN Sports

 

  • باير ليفركوزن يواجه  هاكن السويدي – 7.45 مساء - عبر قنوات  beIN Sports

 

  • وست هام يواجه  باتشكا توبولا – 10 مساء - عبر قنوات  beIN Sports

 

  • أولمبياكوس يواجه  فرايبورج – 10 مساء - عبر قنوات  beIN Sports

 

  • سبارتا براج يواجه  أريس ليماسول – 10 مساء - عبر قنوات  beIN Sports

 

  • جلاسكو رينجرز يواجه  ريال بيتيس – 10 مساء - عبر قنوات  beIN Sports

 

  • أتالانتا يواجه  راكوف البولندي – 10 مساء - عبر قنوات  beIN Sports

 

  • شتورم جراس يواجه  سبورتينج لشبونة – 10 مساء - عبر قنوات  beIN Sports

 

  • أياكس أمستردام يواجه  مارسيليا – 10 مساء - عبر قنوات  beIN Sports

 

  • برايتون يواجه  آيك أثينا – 10 مساء - عبر قنوات  beIN Sports

 

 مباريات الدوري السعودي 

  • الإتفاق يواجه  الطائي – 6 مساء – عبر قنوات  SSC HD
  • التعاون يواجه  الرائد – 6 مساء - عبر قنوات  SSC HD
  • ضمك يواجه  الهلال – 6 مساء - عبر قنوات  SSC HD
  • الاتحاد يواجه  الفتح – 9 مساء - SSC HD
  • الشباب يواجه  الحزم – 9 مساء - SSC HD
مباريات الدوري الاوروبي الدوري السعودي الدورى المصرى ماتش الزمالك

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