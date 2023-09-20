الإمارات تحتضن معسكر منتخب مصر ضمن التعاون بين "المتحدة" و"أبوظبى الرياضى"

تواصل الشركة المتحدة للرياضة فى مصر تعاونها مع مجلس أبوظبى الرياضى لاستضافة الأحداث الرياضية المصرية المهمة على أرض الإمارات، بعد النجاحات الكبيرة التى تحققت خلال السنوات الماضية، وخاصة فى استضافة «السوبر المصرى» بتميز فنى وجماهيرى شهد به الجميع.

وفى إطار التعاون المثمر بين الجانبين، يحتضن «أبوظبى» المعسكر التدريبى للمنتخب المصرى لكرة القدم، خلال الفترة من ٩ إلى ١٧ أكتوبر المقبل، بمدينة العين.

ويخوض المنتخب المصرى مباراتين وديتين خلال معسكره فى العين، على ستاد هزاع بن زايد، الأولى أمام منتخب زامبيا يوم ١٢ أكتوبر، والثانية أمام منتخب الجزائر الشقيق يوم ١٦ من الشهر نفسه، فى إطار برنامج تحضيرات منتخب مصر لخوض تصفيات كأس العالم ٢٠٢٦ ونهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية ٢٠٢٤ فى كوت ديفوار يناير المقبل.

وتم الاتفاق بين مجلس أبوظبى الرياضى ومجلس إدارة اتحاد الكرة المصرى على تفاصيل معسكر منتخب «الفراعنة» بقيادة البرتغالى روى فيتوريا، خلال فترة التوقف الدولى لأجندة شهر أكتوبر المقبل، دعمًا لمسيرة المنتخب المصرى، وتأكيدًا على القيمة الكبيرة للكرة المصرية من الناحية التقنية والجماهيرية والإعلامية والتسويقية، بما يدعم العلاقات التاريخية والعلاقات المصيرية بين الإمارات ومصر، ويعزز التقدم وخطط العمل المستمرة والجهد المشترك لتجسيد تطور ونمو الحركة الرياضية بين البلدين.

وعبر عارف حمد العوانى، الأمين العام لمجلس أبوظبى الرياضى، عن سعادته باستضافة أبوظبى لمعسكر المنتخب المصرى الشقيق، وخوض «الفراعنة» لمباراتين وديتين باستاد هزاع بن زايد فى العين، مؤكدًا العمل على تحقيق منتخب مصر لأقصى استفادة من معسكره الإماراتى.

وأضاف الأمين العام لمجلس أبوظبى الرياضى: «نرحب بالمنتخب المصرى الكبير، ونجومه وجهازه الفنى والإدارى، ومجلس إدارة اتحاد الكرة، وننتظر الجماهير المصرية باستاد هزاع بن زايد فى وديتى زامبيا والجزائر، ونؤكد استعدادنا للاستضافة وفق أعلى معدلات التميز».

من جانبه، عبر جمال علام، رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، عن سعادته بإقامة معسكر المنتخب الوطنى فى أبو ظبى، بالتعاون مع المسوق الحصرى للاتحاد الشركة المتحدة للرياضة، برئاسة محمد يحيى لطفى، ما يضمن نجاح المعسكر وخروجه بصورة مثالية، وتحقيق أقصى استفادة فنية من مباراتى زامبيا والجزائر، فى ظل الإمكانيات الكبيرة التى تحظى بها دولة الإمارات الشقيقة وتسخرها للمنتخب المصرى، مضيفًا «سنكون بين أشقائنا وأحبائنا فى ظل العلاقات التاريخية التى تجمع مصر والإمارات».

وأثنى رئيس اتحاد الكرة المصرى على الدور الذى تلعبه شركة المتحدة للرياضة فى إبرام الاتفاقيات التى من شأنها تطوير الكرة المصرية، ونقلها من المحلية للإقليمية والدولية.

وثمّن المهندس سيف الوزيرى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للرياضة، التعاون المثمر والمستمر مع مجلس أبوظبى الرياضى على كل المستويات الاستراتيجية والتجارية والاستثمارية، لافتًا إلى أن التعاون لا يمكن حصره على استضافة مباريات ومعسكرات الفرق والمنتخبات المصرية فى دولة الإمارات الشقيقة فقط، إذ إن أوجه التعاون مع مجلس أبوظبى الرياضى تمتد إلى العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والإمارات، بجانب الاستفادة الكبرى من الإمكانيات البشرية وقدرتها الفائقة على تنظيم الفعاليات الرياضية العالمية والإقليمية بنجاح منقطع النظير.