وفاة الدكتور هاشم بحري تتصدر منصات التواصل الاجتماعي

تصدر الدكتور هاشم بحري محركات البحث على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الأخيرة، عقب الإعلان عن وفاته.

وتسبّب الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي بجامعه الأزهر، في حالة واسعة من الحزن خيمت على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بين حسابات الأطباء والمعالجين النفسيين.

ويُعرف الدكتور هاشم بحري بمسيرته الطويلة التي قدم فيها العديد من المبادرات والمحاضرات العلمية المتعلقة بالصحة النفسية، فضلًا عن ظهوره الدائم على وسائل الإعلام لنقل خبراته إلى المشاهدين.

من هو الدكتور هاشم بحري؟

ويرصد «الدستور» أبرز المعلومات عن الراحل الدكتور هاشم بحري، بحسب صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

– أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر.

– حصل على دكتوراه الطب النفسي– كلية الطب جامعة الأزهر 1986.

– حصل على بكالوريوس الطب والجراحة – كلية الطب جامعة الأزهر.

– قدم بعض التدريبات حول التعامل مع مشاكل الشباب الدراسية بوزارة التربية والتعليم.

– تصميم وتنفيذ مبادرة المدارس لوقاية النشء من المخدرات تحت رعاية المجلس القومي للطفولة والأمومة.

– تصميم وتنفيذ مبادرة وقاية أطفال الشوارع من المخدرات.

كلية طب بنات الأزهر تنعي الدكتور هاشم بحري

ونعت كلية طب بنات الأزهر، عبر الصفحة الرسمية على «الفيسبوك» وفاة الدكتور هاشم بحري، مدونة: «تتقدم كلية الطب بنات جامعة الأزهر برئاسة الدكتورة هناء العبيسي عميد الكلية، والدكتورة سوسن عبد الصبور وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة أمل حجازي وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتورة إيمان خالد أستاذ طب الأطفال ورئيس القسم الأسبق، في وفاة المغفور له زوجها الدكتور هاشم بحري أستاذ الطب النفسي، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء».