الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

المديرة التنفيذية للوكالة الأوروبية تتعرف على جهود مرصد الأزهر في مكافحة التطرف

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

استقبل مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، اليوم الأربعاء، "مونسيرا مارين لوبيز"، المديرة التنفيذية للوكالة الأوروبية للتدريب على إنفاذ القانون، والوفد المرافق لها في زيارة رسمية هدفها التعرف على جهود المرصد في مكافحة فكر التنظيمات المتطرفة ومتابعة عملياتها في عدد من دول العالم.

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وقدم مشرفو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، للسيدة "مونسيرا مارين لوبيز"، المديرة التنفيذية للوكالة الأوروبية للتدريب على إنفاذ القانون، والوفد المرافق لها، رؤية متكاملة حول آلية العمل في الوحدات البالغ عددها (13) وحدة باللغة العربية واللغات الأجنبية، فضلًا عن أحدث الإصدارات التي تناولت عددًا من القضايا من بينها أزمة اللاجئين، وخطاب الكراهية وما نتج عنه من أعمال عنف وعداء ضد الآخر المختلف دينيًّا وعرقيًّا ولونًا، إلى غير ذلك من تصنيفات يضعها المتطرفين.

كما عرض المشرفون، للسيدة مونسيرا مارين لوبيز، المديرة التنفيذية للوكالة الأوروبية للتدريب على إنفاذ القانون، والوفد المرافق لها، نتائج الأنشطة التفاعلية التي نظمها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، في الفترة الأخيرة لشباب الجامعات وطلاب المدارس ضمن حملات طرق الأبواب، واسمع واتكلم واعرف أكثر.

مرصد الأزهر لمكافحة التطرف السيدة مونسيرا مارين لوبيز اللغة العربية واللغات الأجنبية أزمة اللاجئين خطاب الكراهية

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