محافظ الإسكندرية يفتتح أعمال تطوير دار كريمي النسب بمنطقة القباري

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، أعمال تطوير دار "كريمي النسب" بمنطقة القباري، والتي تعد الدار الوحيد على مستوى محافظة الإسكندرية لاستقبال الأطفال كريمي النسب من عمر يوم وحتى سن سنتين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير حياة كريمة لأطفال كريمي النسب بما يساهم في تنشئة اجتماعية سليمة لهم.

تطوير البنية الإنشائية وتزويد الدار بجميع التجهيزات

في البداية، ثمن الشريف أعمال التطوير الشاملة التي تمت بالدار والتي شملت البنية الإنشائية وتزويده بجميع التجهيزات والأجهزة الحديثة اللازمة.

وقدم المحافظ الشكر إلى المنطقة الروتارية 2451 القائمة على أعمال التطوير، مشيرًا إلى أن الدار أصبح نموذج يحتذي به في تضافر الجهود بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

تقديم الرعاية والاهتمام للأطفال



وأكد أن المحافظة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية حريصة على تقديم الرعاية والاهتمام للأطفال "كريمي النسب" في تلك المرحلة الهامة من حياتهم، تمهيدًا لنقلهم بعد ذلك لدور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي.

هذا وتفقد الشريف أطفال الدار، وأثنة على الاهتمام الذي يقدمه الطاقم الطبي للاطفال.

صحة الإسكندرية: نوفر كافة المستلزمات الطبية والغذائية للأطفال

ومن جهتها، أكدت الدكتورة أميرة طهيو، وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن الوزارة تسعد أن يكون هؤلاء الأطفال في حمايتها حيث توفر لهم كافة المستلزمات الطبية والغذائية التي تتطلبها تلك المرحلة الهامة من حياة الطفل كما تتم رعايتهم من قبل طاقم طبي ويتم متابعتهم طبيًا بشكل يومي.

وعلي الصعيد ذاته؛ وجه الدكتور عماد إبراهيم الشكر للعمل النبيل الذي قامت به منطقة الروتاري بالإسكندرية للعمل الجاد والسعي المتواصل من لتطوير الدار بالتعاون مع المحافظة ووزارة الصحة ومديرية الشؤون الصحية ليصل الدار إلى هذا الشكل المشرف الذي يليق بالجمهورية التي تتيح حياة كريمة لمواطنيها دون تمييز.

ومن ناحيتها؛ عبرت الدكتورة أميمة الشيخ عن سعادتها لتحقيق الحلم الذي طالما تمنت تنفيذه على أرض الواقع، فقد استغرقت أعمال التطوير أربعة أشهر، تم خلالها تحويل الدار من مبني غير صالح للحياة الآدميه الي دار متكامل يضم كافة الخدمات اللازمة لضمان حياة كريمة للاطفال، كما تم توسعة الدار لتشمل 25 طفلا، ويأتي هذا التطوير إيمانًا من "روتاري مصر" بدورنا المجتمعي في مشاركة الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030.

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اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية من الحدث