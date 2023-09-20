"الوطنية للانتخابات" تحسم الجدل حول إمكانية تصويت المصريين بالخارج إلكترونيًا

أجاب المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، عن سؤال إمكانية تنفيذ أحد توصيات مخرجات الحوار الوطني بشأن التصويت الإلكتروني للمصريين بالخارج المشاركين في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر صحفي للهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن ما تم إنجازه من استعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة، أنه لا يمكن الاعتماد على التصويت الإلكتروني.

وتابع: "منصب رئيس الجمهورية رفيع المستوى، فلابد لنا، الابتعاد عن التصويت خشية وجود طعن على أي إجراءات، علاوة على أن هذا الأمر يحتاج إلى تعديل دستوري".

وكان قد ثمن بنداري جهود أمانة الحوار الوطني، على البيان الصادر بشأن الانتخابات الرئاسية، قائلا: "ونؤكد التزام الهيئة الوطنية للانتخابات بالقانون والدستور والقواعد المنظمة لهذا الأمر.