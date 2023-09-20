الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

النعمانى يهنئ محمد ضياء مستشارًا قانونيًا لجامعة سوهاج

الدكتور حسان النعماني
الدكتور حسان النعماني

ترأس الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج، اجتماع الإدارة العامة للشئون القانونية، بحضور كل من الدكتور عبدالناصر يس، والدكتور خالد عمران، نواب رئيس الجامعة، المستشار محمد ضياء، المستشار القانوني للجامعة، وأحمد عامر مدير الإدارة وأعضاء الإدارة.

وفي بداية الاجتماع، هنَّأ الدكتور حسان النعماني، رئيس الجامعة المستشار محمد ضياء، نائب رئيس مجلس الدولة لتعيينه مستشارًا قانونيًا للجامعة، متمنيًا له التوفيق في مهام منصبه الجديد.

تذليل المعوقات أمام العاملين

وأكد النعماني، خلال الاجتماع إن إدارة الشؤون القانونية هي أحد أهم الإدارات الموجودة بالجامعة، فهي تقدم كل الخدمات والاستشارات القانونية أو أية مهام أخرى توكل إليها، بمنتهى الحياد وتطبق العدالة والمساواة، مع الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات، وتطبيقها بالشكل القانوني الصحيح.

واستمع رئيس الجامعة إلى كل الآراء المتعلقة بتطوير الإدارة، ووجَّه بسرعة تذليل كل المعوقات وحل المشاكل التي تواجه العاملين أثناء أداء مهامهم، والوقوف على متطلبات تطوير العمل ومناقشة آليات رفع مستوى وكفاءة العمل فنيًا وإداريًا، موجهًا الشكر إلى كل العاملين بالإدارة على ما حققوه خلال الفترة الماضية من ممارسات أدت إلى تطبيق العدالة والنزاهة والشفافية على كل الأصعدة.

حسان النعماني جامعة سوهاج الإجتماع رئيس مجلس الدولة بمنتهي الحياد متطلبات تطوير العمل رفع مستوى وكفاءة العدالة والنزاهة والشفافية

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