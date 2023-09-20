حملات لتوعوية المربيين بمخاطر الأمراض التي تصيب الماشية

نظمت مديرية الطب البيطري في محافظة الإسماعيلية، بقيادة الدكتور حامد موسي الأقنص مدير المديرية ووكيل الوزارة، عدد من الحملات التوعوية وحملات طرق الأبواب، للتوعية المواطنين والمربيين من مخاطر الأمراض التي تصيب الماشية والحيوانات وأثرها على الصحة العامة وصحة الإنسان.

المستهدف من التوعية

وتستهدف الحملات نشر الوعي والتثقيف البيطرى فى مراكز وقرى الإسماعيلية، وذلك من خلال عمل ندوات توعوية بالوحدات الصحية، أو بدور المناسبات بالإضافة إلى طرق الأبواب في المناطق التي تنتشر بها تربية الطيور والماشية .

مخاطر مرض الجلد العقدي

ومن جهتها؛ نفذت الدكتورة شيرين عبدربه الطبيبة بإدارة الارشاد البيطري بقيادة الدكتورة سهير قاسم، بعمل توعية ارشادية للمترددين على مركز طب الأسرة بفايد، حول خطورة مرض الجلد العقدي، وأعراضه علي الحيوان وكيفية الوقاية منه، و أهمية التحصين للحفاظ علي الثروة الحيوانية.

مخاطر مرض إنفلونزا الطيور

كما تناولت خلال حديثها الحديث عن مرض إنفلونزا الطيور واعراضه علي الطيور والإنسان وتأثيره علي الحالة الاقتصادية ، والصحة العامة وكيفية التربية المنزلية الامنة للطيور وكيفية الذبح الامن للطيور فى المنازل .

مخاطر مرض السعار

وتحدثت الدكتورة دينا رشدي الطبيبة بالارشاد البيطرى عن مرض السعار وأعراضه علي الحيوان والإنسان وكيفيه التصرف لتفادي حدوث العقر، و التنبيبه بضروره غسل جرح العقر تحت الماء الجاري وتطهيره وعدم تغطيته ثم التوجه الي اقرب مشفي حكومي للحصول علي المصل للحفاظ علي الصحه العامة .

فيما أكد الدكتور حامد موسي الأقنص مدير المديرية ووكيل الوزارة، على استمرار الندوات التوعوية في مختلف أنحاء محافظة الإسماعيلية للتوعية بأخطار الأمراض التي يتعرض لها الحيوانات، وكيفية التعامل الفوري فور ظهور الأعراض على الحيوانات، وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية، مشيرًا أن الندوات التوعوية مستمر في جميع أرجاء المحافظة.