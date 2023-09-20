بالتزامن مع الاحتفال بمولده.. "البحوث الإسلامية" تُقدّم ملخصًا لسيرة النبي

قدّم مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بمناسبة مولد الرسول صلّ الله عليه وسلم، ملخصًا لسيرته صلّ الله عليه وسلم بالتواريخ.

وعن وصفه صلّ الله عليه وسلم، قال مجمع البحوث الإسلامية: "كَانَ عَلِيٌّ، إِذَا وَصَفَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: "لَيْسَ بِالطَّوِيلِ الْمُمَّغِطِ وَلاَ بِالقَصِيرِ الْمُتَرَدِّدِ وَكَانَ رَبْعَةً مِنَ القَوْمِ، وَلَمْ يَكُنْ بِالجَعْدِ القَطَطِ وَلاَ بِالسَّبِطِ كَانَ جَعْدًا رَجِلاً وَلَمْ يَكُنْ بِالمُطَهَّمِ، وَلاَ بِالمُكَلْثَمِ، وَكَانَ فِي الوَجْهِ تَدْوِيرٌ، أَبْيَضُ مُشْرَبٌ، أَدْعَجُ العَيْنَيْنِ، أَهْدَبُ الأَشْفَارِ، جَلِيلُ الْمُشَاشِ، وَالكَتَدِ، أَجْرَدُ ذُو مَسْرُبَةٍ شَثْنُ الكَفَّيْنِ وَالقَدَمَيْنِ، إِذَا مَشَى تَقَلَّعَ كَأَنَّمَا يَمْشِي فِي صَبَبٍ، وَإِذَا التَفَتَ التَفَتَ مَعًا، بَيْنَ كَتِفَيْهِ خَاتَمُ النُّبُوَّةِ وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، أَجْوَدُ النَّاسِ صَدْرًا، وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً، وَأَكْرَمُهُمْ عِشْرَةً، مَنْ رَآهُ بَدِيهَةً هَابَهُ، وَمَنْ خَالَطَهُ مَعْرِفَةً أَحَبَّهُ". جامع الترمذي".

سنوات من السيرة النبوية:

- مولده: 12 ربيع الأول الموافق 20 أبريل عام 571م في عام الفيل

القابلة هي الشفاء أم عبدالرحمن

والمرضعة هي حليمة السعدية

والحاضنة هي أم أيمن

- في عمر 4 سنوات شق صدره الشريف ثم عاد إلى أمه

وشق صدره اربع مرات في عمر الأ{بع سنوات وقبل البلوغ وقبل البعثة وقبل رحلة الإسراء والمعراج

- في عمر 6 سنوات توفيت أمه آمنة بت وهب وكفله وقتها جده عبدالمطلب

- في عمر 8 سنوات مات جده عبدالمطلب فكفله عمه ابو طالب وكان وقتها يعمل بالرعي

- في عمر 12 عامًا بدأ العمل بالتجارة

- في عمر 20 شارك في حرب الفُجار، حيث بدأت الحرب وهو في سن 14 وانتهت وهو ابن سن 20

- في عام 25 تزوج من السيدة خديجة بنت خويلد ,انجب منها القاسم وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة وعبدالله

- في عمر 40 نزل عليه الوحي، واول من آمن به من الرال كان ابو بكر الصديق ومن الصبيان ابن عمه علي بن أبي طالب ومن النساء زوجته السيدة خديجة بنت خويلد

- في عمر 43 جهر بالدعة،

- في عمر 45 أمر بالهجرة الأزولى إلى الحبشة

- في عمر 46 أمر بالهجرة الثانية إلى الحبشة أيضًا

- في عمر 47 حدثت المقاطعة في شِعب أبي طالب وساتمرت قرابة 3 سنوات

- في عمر 50 توفيت زوجته السيدة خديجة بنت خويلد وتوفي عمه ابو طالب، وتوجه بعدها إلى الطائف

- في عمر 51 حدثت رحلة الإسراء والمعراج ولقاء القبائل

- في عمر 52 كانت بيعة العقبة الأولى وبايعه 12 ردجلًا

- في عمر 53 وقعت بيعة العقبة الثانية ثم الهجرة إلى المدينة المنورة، وكان عدد من بايعه في العقبة الثانية 73 رجلا وامرأتين، وعقب الهجرة بنى المسجد وتزوج من السيدة عائشة

- وفي عمر 54 في العام الثاني من الهجرة وقعت عزوني بدر وبني قينقاع، وتزودجت ابنته السيدجة فاطمة من علي بن ابي طالب، وتوفيت ابنته السيدة رقية

- في عمر 55 في العام الثالث من الهجرة وقعت غزوة أحد، وحرمت الخمر

- في عمر 56 في العام الرابع الهجري وقعت غزوة بني النضير وفرض الحجاب

- في عمر 57 في العام الهجري الخامس وقعت غزوتي الاحزاب وبني قريظة

- في عام 58 العام السادس الهجري وقع صلح الحديدبة وغزوة بني المصطلق

- في عمر 59 العام السابع الهجري وقعت غزوة خيبر وعمرة القضاء

- في عمر 60 في العام الثامن الهجري وقعت غزوتي مؤتة وحنين وتم فتح مكة

- في عمر 61 في العام التاسع الهجريوقعت غزوة تبوك وتوفيت السيدة أم كلثوم وفرض الحج وكان أبو بكر الصديق أميرًا عليه

- في عمر 62 في العام العاشر الهجري كانت حجة الوداع

- في عمر 63 في العام الحادي عشر الهجري انتقل عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى ودفن في حجرة السيدة عائشة رضي الله عنها

