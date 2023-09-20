الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بحضور عز وعمرو يوسف.. اجتماعات مكثفة لأبطال الجزء الثالث من "ولاد رزق"

من تحضيرات الجزء
من تحضيرات الجزء الثالث لفيلم ولاد رزق

عقدت الشركة المنتجة للجزء الثالث من فيلم ولاد رزق  والذي يحمل اسم “القاضية” اجتماعات مكثفة مع أبطال الفيلم أحمد عز وعمرو يوسف، وبحضور مخرجه طارق العريان للاتفاق على التفاصيل المبدئية للعمل قبل انطلاق تصويره الشهر المقبل.

ويقوم أبطال العمل حاليا باعدادات خاصة للوصول إلى فورمة بدنية وجسدية مختلفة في سرية تامة حيث تتطلب الشخصيات الظهور بلوك جديد لأبطاله والمنتظر عرضه في موسم صيف 2024.

وتشهد أحداث الجزء الثالث من فيلم “ولاد رزق” تغييرات كبيرة في الأحداث مع انضمام أبطال جدد لقائمة أبطال الفيلم. 

ومن المقرر أن تعلن الجهة المنتجة للفيلم عن أبطاله وتفاصيله المختلفة وقائمة ضيوف الشرف خلال الفترة المقبلة. 

وتم رصد ميزانية ضخمة للفيلم حيث سيتم تصوير أحداثه في أكثر من دولة عربية و اجنبية بتقنيات عالمية كما سيتم الاستعانة بعدد من الخبراء الأجانب في تصميم المعارك لتصوير مشاهد الأكشن والحركة.

فيلم ولاد رزق 3

ويضم فيلم ولاد رزق 3 العديد من الفنانين، منهم: أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، محمد لطفي، باسم سمرة، سيد رجب، ماجد الكدواني، آسر ياسين الذي يظهر خلال أحداث الفيلم بدور الشايب كضيف شرف، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

يذكر أن الجزء الأول من فيلم ولاد رزق عرض عام 2015 وحقق نجاحًا كبيرًا، بينما عُرض الجزء الثاني عام 2019 ودخل قائمة الأعلى إيرادات في السينما المصرية محققًا 101 مليون جنيه.

ودارت أحداث الجزء الأول من فيلم ولاد رزق  حول مجموعة من الأشقاء يسيرون في طريق الجريمة على عهد قديم بينهم لتركها في يوم ما، لكن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم، فيتركهم الشقيق الأكبر والعقل المدبر لهم رضا رزق -أحمد عز-، ويقرر العمل في ورشة العائلة، والزواج من الفتاة التي يحبها -نسرين أمين-، ليقع الباقون في صفقة مع تاجر مخدرات ويتعرضون للخيانة، وتطاردهم الشرطة.

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