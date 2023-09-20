الأربعاء 20 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قبل ساعات من إعلان قرار الفائدة.. البورصة الأمريكية تغلق على انخفاض

البورصة الأمريكية
البورصة الأمريكية

أغلقت المؤشرات الرئيسية على تراجع في وول ستريت، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة عشية عقد مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) اجتماع السياسة النقدية الذي يستمر يومين، وفقا لوكالة "رويترز".

واختتمت المؤشرات الثلاث الجلسة منخفضة، وسط عمليات بيع واسعة النطاق قبيل إعلان البنك المركزي قرار سعر الفائدة، المتوقع أن يبقيه دون تغيير.

ووفقا للبيانات الأولية، تراجع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 9.84 نقطة، أو 0.22 بالمئة، ليغلق عند 4443.69 نقطة، بينما خسر المؤشر ناسداك المجمع 32.05 نقطة، أو 0.23 بالمئة، إلى 13677.80 نقطة، ونزل المؤشر داو جونز الصناعي 106.46 نقطة، أو 0.31بالمئة، إلى 34517.84 نقطة.


وأغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، قبل قرار الاحتياطي الأميريكي بشأن سعر الفائدة في حين أغلقت البورصة المصرية عند مستوى قياسي مرتفع.

ومن المتوقع أن يُبقي المركزي الأمريكي تكاليف الاقتراض من دون تغيير بين 5.25 بالمئة و5.5 بالمئة، اليوم الأربعاء وسيبحث المتعاملون عن مؤشرات عن المدة التي من المحتمل أن يبقي فيها المركزي أسعار الفائدة حول المستويات الحالية.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بسياسة المركزي الأميركي لأن معظم العملات في دول الخليج مرتبطة بالدولار.

وارتفع المؤشر السعودي 0.3 بالمئة منهيا جلستين من الخسائر بعد أن صعد سهم مصرف الإنماء 1.9 بالمئة وقفز سهم شركة التعدين العربية السعودية (معادن) 4.9 بالمئة.

مجلس الاحتياطي الاتحادي المركزي الأميريكي رويترز المؤشرات سعر الفائدة البورصة منطقة الخليج

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