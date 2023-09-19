الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

تتأرجح بين روسيا والاتحاد الأوروبى.. جورجيا تتهم أوكرانيا بالتآمر عليها

القاهرة الاخبارية
القاهرة الاخبارية

عرضت قناة القاهرة الاخبارية، تقريرا بعنوان "جورجيا تتأرجح بين روسيا والاتحاد الأوروبي". 

وأوضح التقرير، أن الشعب يرغب في الانضمام للاتحاد الأوروبي، أما الحكومة ترجح كلمة موسكو، وجورجيا أمام تحد صعب، خصوصًا مع الاحتجاجات المتتالية، التي شهدتها شوارع العاصمة تبليسي.

وأشار التقرير إلى أن جورجيا تتهم مسئولاً أوكرانيًا كبيرًا، بالتآمر للإطاحة بالحكومة الجورجية، من خلال تنظيم احتجاجات حاشدة، ودائماً ما تتهم جورجيا بالتعاون مع الكرملين، على الرغم من استمرار روسيا في نشر جنودها، في المنطقتين الانفصاليتين أبخازيا، وأوسيتيا الجنوبية.

وتتهم كييف السلطات الجورجية بـ"قتل" السياسي المريض المسجون وطالبت بنقله إلى عيادة في الخارج، في خلاف دائم بين الدولتين التابعتين للاتحاد السوفيتي سابقًا.

اتهامات جورجيا لأوكرانيا 

من جانبها، تتهم جورجيا أوكرانيا بالقيام بشكل متطرف بالتصعيد في العلاقات الدبلوماسية، ووفقًا للأجهزة الأمنية، ومن المقرر تنظيم مظاهرات مناهضة للحكومة في أكتوبر وديسمبر عندما تنشر المفوضية الأوروبية قرارها بشأن طلب عضوية جورجيا في الاتحاد الأوروبي.

روسيا جورجيا أوكرانيا قناة القاهرة الإخبارية الاتحاد الأوروبي

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