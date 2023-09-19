قناة الناس| هل يجوز صلاة الرجال بالملابس الداخلية والشفافة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)



أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم الصلاة بالفانلة الداخلية للرجال (فانلة حمالات)، وهل الصلاة تكون صحيحة أم لا؟.

وأضاف الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء، خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أن الصلاة تكون بين يدى الله، فيجب على المسلم أن يكون فى أفضل ثياب، فعورة الرجل هى ما بين السرة إلى الركبة، وما فوق ذلك أى كشف الذراع أو الكتف أو ما تحت الركبتين جائز والصلاة صحيحة ولو ستر كل البدن أولى وأفضل".

وأوضح الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لو لابس شورت قصير، فوق الركبة فصلاته باطلة، ولو لابس تيشرت قصير وكاشف جزء من جسد الرجل، فصلاته باطلة، لازم يكون عورة الإنسان مستورة ولا حتى تكون الملابس شفافة حتى للرجال، فتكون الصلاة بها باطلة".

وفي وقت سابق، أكد الشيخ محمد كمال امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ الإنسان كي تجب عليه الصلاة يجب أن يكون مسلما بالغا وعاقلا وخلوه من الاعذار الشرعية سواء حيض أو نفاس عند المرأة، مؤكدا أن هذه الأمور هي شروط الوجوب فإذا توفرت في الإنسان وجبت عليه الصلاة،موضحا أنّ هناك أمور أخرى يجب أن توجد لصحة الصلاة وهي شروط صحة الصلاة وتتوافر في الإنسان قبل الصلاة حتى تكون صلاته صحيحة؛ أهمها الطهارة من الحديثين سواء الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، لافتا إلى أنه لا يوجد فرق في هذا الشرط بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة؛ مستشهدا بقول الله تعالى في كتابه العزيز:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا).



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