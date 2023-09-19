الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

قناة الناس| هل يجوز صلاة الرجال بالملابس الداخلية والشفافة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

الشيخ محمد كمال
الشيخ محمد كمال

 


أجاب الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال متصل حول حكم الصلاة بالفانلة الداخلية للرجال (فانلة حمالات)، وهل الصلاة تكون صحيحة أم لا؟.

 

قناة الناس| ما هي شروط الصلاة والفرق بينهما؟.. أمين الفتوى يُجيب (فيديو)

قناة الناس| ما هو الدعاء الذى يحافظ على مواظبة الصلاة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

وأضاف الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، اليوم الثلاثاء،  خلال حلقة برنامج "فتاوى الناس" المذاع عبر قناة الناس الفضائية، أن الصلاة تكون بين يدى الله، فيجب على المسلم أن يكون فى أفضل ثياب، فعورة الرجل هى ما بين السرة إلى الركبة، وما فوق ذلك أى كشف الذراع أو الكتف أو ما تحت الركبتين جائز والصلاة صحيحة ولو ستر كل البدن أولى وأفضل".

وأوضح الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "لو لابس شورت قصير، فوق الركبة فصلاته باطلة، ولو لابس تيشرت قصير وكاشف جزء من جسد الرجل، فصلاته باطلة، لازم يكون عورة الإنسان مستورة ولا حتى تكون الملابس شفافة حتى للرجال، فتكون الصلاة بها باطلة".

 

وفي وقت سابق، أكد الشيخ محمد كمال امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنّ الإنسان كي تجب عليه الصلاة يجب أن يكون مسلما بالغا وعاقلا وخلوه من الاعذار الشرعية سواء حيض أو نفاس عند المرأة، مؤكدا أن هذه الأمور هي شروط الوجوب فإذا توفرت في الإنسان وجبت عليه الصلاة،موضحا أنّ هناك أمور أخرى يجب أن توجد لصحة الصلاة وهي شروط صحة الصلاة وتتوافر في الإنسان قبل الصلاة حتى تكون صلاته صحيحة؛ أهمها الطهارة من الحديثين سواء الحدث الأكبر أو الحدث الأصغر، لافتا إلى أنه لا يوجد فرق في هذا الشرط بين صلاة النافلة وصلاة الفريضة؛  مستشهدا بقول الله تعالى في كتابه العزيز:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ۚ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا). 

أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قناة "الناس" في شكلها الجديد باستعراض مجموعة برامجها وخريطتها الجديدة التي تبث على شاشتها خلال 2023.

وتبث قناة الناس عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي كل مجالات الحياة.

 

 

قناة الناس برنامج فتاوى الناس الصلاة بين يدي الله السرة الركبة

الأكثر قراءة

الأهلى يكشف حقيقة تغريم "كهربا" بعد "سهرة فى ملهى ليلى"

بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

اتحاد الكرة يستبعد الزمالك من المشاركة في السوبر الجديد

أسماء 51 مصابًا بالتسمم تناولوا طعامًا فاسدًا بمطعم شهير بالمنوفية (خاص)

نجاة 15 مواطنًا من الموت فى حادث مرورع على صحراوى أسيوط الغربى

دفتر أحوال "الداخلية".. كشف لغز مقتل دبلوماسى سابق وخطف نجل وزير أسبق.. وتهريب حيوانات نادرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة الشندويلي

مصر التى بناها المصريون

وائل لطفي

مطلوب ثورة ضد البيروقراطية

ماجد حبته

زيارة جديدة للإمارات

جلال حمام

من تاريخ جماعة الإخوان الأسود (3)

حسين دعسة

فى أسبوع نيويورك الأممى: الأسد إلى الصين.. والتعاون الخليجى يقنع أمريكا بحل الدولتين

أحمد غنام

الوثائقية.. مستودع أسرار التاريخ

ماجد حبته

التنمية المستدامة.. وتحالف 2030 المحلى

وائل لطفي

أكبر من مجرد مطرب

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

اللقاء المُنتظر.. ما الملفات المطروحة في لقاء بايدن ونتنياهو فى نيويورك؟

رئيس الوزراء الفلسطينى يدعو واشنطن لدور فاعل للجم العدوان الإسرائيلى

لقاء نتنياهو بـ"إيلون ماسك".. ما أهميته؟ وكيف ستستفيد منه إسرائيل؟