الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"الوطنية للتدريب" تعقد آخر فعاليات اختيار الدفعة الأولى من "المرأة تقود للتنفيذيات"

المقابلات الشخصية
المقابلات الشخصية

أعلنت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق فعاليات آخر مراحل المقابلات الشخصية للمتقدمين لبرنامج "المرأة تقود التنفيذيين"، والتي تعتمد على اللجان الموحدة – وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تترأس لجان الاختيار الدكتورة رشا راغب، المدير التنفيذي للأكاديمية.

وأكدت الأكاديمية الوطنية في بيان لها، على إيمانها بأهمية دور المرأة في المواقع التنفيذية بالدولة، ويتجسد هذا الإيمان في تقديمها لمدرسة المرأة للتأهيل للقيادة، والتي يقع تحت مظلتها برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"، والذي يهدف لإعداد الكوادر النسائية القادرة على تولي قيادة المؤسسات المختلفة في الدولة بعد تدريبهن وتأهيلهن باستخدام العلوم النظرية والعملية، وتطوير مهاراتهن القيادية والإدارية الحديثة داخل الأكاديمية الوطنية للتدريب.


و يُقدَّم البرنامج تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية
ويمكنك التسجيل الآن للدفعات الجديدة من هـنـا
 

عن البرنامج

ويسعى برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» إلى إعداد المصريات فى المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات فى القطاعين الحكومى والخاص، عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن، وإعدادهن للقيادة التنفيذية فى القطاعات المختلفة، وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، بالاتساق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها، من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية، من أجل منحها فرصًا حقيقية للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية.

ويسعى برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات» إلى إعداد المصريات فى المواقع التنفيذية بمختلف المؤسسات فى القطاعين الحكومى والخاص، عن طريق تنمية المهارات والقدرات لديهن، وإعدادهن للقيادة التنفيذية فى القطاعات المختلفة، وفقًا لرؤية الدولة فى تنمية وتمكين المرأة، بالاتساق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

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"الوطنية للتدريب" تواصل فعاليات تدريب طلاب المدارس والجامعات

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وزيرة الهجرة تبحث مع المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب التعاون المشترك

ويهدف البرنامج إلى تنمية مهارات المرأة والاستثمار فى تدريبها، من خلال حزمة متكاملة من البرامج النظرية والعملية، من أجل منحها فرصًا حقيقية للمشاركة والتأثير فى المناصب والمواقع التنفيذية.

مصر الأكاديمية الوطنية للتدريب الدكتورة رشا راغب المرأة تقود للتنفيذيات مدرسة المرأة للقيادة

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