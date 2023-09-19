تفاصيل مشاركة ميناء دمياط في مؤتمر مبادرة "اتحضر للأخضر"

شاركت هيئة ميناء دمياط فى فعاليات المؤتمر الثالث لمبادرة Life4MEDECA للتحول الأخضر فى المتوسط والذى أقيم بمكتبة الإسكندرية بالشراكة بين الاتحاد الأوروبي وميناء ليفورنو الإيطالي، وحضور رفيع المستوى لقطاع النقل البحري برئاسة اللواء بحري رضا إسماعيل، وبعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومفوضية الاتحاد، وممثلو لجنة النقل بالبرلمان الأوروبي وتمثيل لعدد من الموانئ المتوسطية من مصر، الجزائر، مالطا، اليونان، إيطاليا، إسبانيا إضافة إلى ميناء ليفورنو الإيطالي الذى يعد الشريك الرئيسي للمبادرة.

ومثّل هيئة ميناء دمياط بالحضور والمشاركة للواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس الإدارة، وتضمنت أجندة المؤتمر خلال يوم انعقاده الأول عدد من الجلسات والحلقات النقاشية تناولت نظرة عامة على مشروعات التحول الأخضر ومستقبله فى صناعة النقل البحري.

خطوات هيئة ميناء دمياط للتحول إلى ميناء أخضر

وخلال تلك الجلسة قام المهندس نجيب محمد السيد مدير إدارة السلامة والمعاهدات البحرية، بتقديم عرض تناول أهم الخطوات التي تتخذها هيئة ميناء دمياط ضمن خطتها الحالية للتحول إلى ميناء أخضر تنفيذا لاستراتيجية مصر 2030 .

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وخلال كلمته التي ألقاها أمام المؤتمر وجه اللواء بحري أحمد حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، الشكر للجهات المنظمة لدعوة هيئة ميناء دمياط للمشاركة في المؤتمر الثالث لمبادرة Life4MEDECA ، والذي يأتي في وقت نحن في أمس الحاجة إليه لإيجاد حلول جذرية ومبتكرة واتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة من جميع أصحاب المصلحة المعنيين للتصدي للتغيرات المناخية وارتفاع مستوى سطح البحر المنذر بالخطر على جميع الأصعدة.



ومن هذا المنطلق تعتمد الرؤية المستقبلية لهيئة ميناء دمياط على التحول الأخضر للميناء وتحقيق الاستدامة البيئية عبر تنفيذ مشاريع توسعية عن طريق استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة التي تحقق هذا الهدف ومن ضمنها مشروعات الوقود البديلة مثل الهيدروجين الأخضر – الميثانول الحيوي – الغاز الطبيعي وجعل هيئة ميناء دمياط مركزًا استراتيجيًا لهذه الصناعات.

كما نوه لمشاركة هيئة ميناء دمياط فى مؤتمر المناخ (27COP) الذى عقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر 2022 والذى أسفرت نتائجه عن توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط والمكتب الاستشارى الهندسي يونيفرسال ممثلاً عن إحدى المراكز البحثية المتطورة على مستوى العالم والتابع لجامعة ستراثكلايد ،غلاسكو في المملكة المتحدة الرائدة في المجال البحري والتصميمات الهندسية والتحليل الهيكلي للمنشأت البحرية لدراسة تأثير التغيرات المناخية على الميناء وإيجاد حلول جريئة وطموحة ومبتكرة للتصدي لتغير المناخ وتحقيق أهداف إتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ وإتفاقية باريس الخاصة بها.

كما تعتمد رؤية هيئة ميناء دمياط على عدد 34 هدف تم تحديده بمعرفة الخبراء والمختصين في مجال النقل البحري والاستدامة البيئية، متمنيا الخروج بنتائج مثمرة تساهم في تعزيز التعاون بين الشركاء في منطقة المتوسط تحت مظلة مبادرة Life4MEDECA .