حزب مصر بلدى: ندعم السيسى فى الانتخابات الرئاسية حفاظًا إنجازات السنوات العشر الماضية

أعلن حزب مصر بلدي دعمه الكامل واصطفافه خلف القيادة السياسية، وتأييده الرئيس عبدالفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة؛ لاستكمال رؤية مصر 2030 وحفاظًا علي ما حققته القيادة السياسية علي مدار 10 سنوات من إنجازات في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومن بنية تحتية كان لها الأثر البالغ في حياه المواطنين.

جاء قرار الحزب بإجماع كل من اللواء سيف الإسلام عبد الباري رئيس الحزب، ونواب رئيس الحزب، وأعضاء المكتب التنفيذي للحزب، وأعضاء الهيئة العليا للحزب وأمناء المحافظات.

وقال الحزب، في بيان اليوم الثلاثاء، إن قراره جاء انطلاقًا من المسئولية الوطنية التي تقع على عاتقنا كحزب سياسي يدرك خطورة المرحلة الراهنة في ظل التحديات التي يمر بها العالم من الأزمة الاقتصادية وغيرها من التحديات التي تفرض علينا الحفاظ علي المكتبات التي حققتها الدولة المصرية علي مدار الـ10 سنوات الماضية في كل قطاعات الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية منذ توليه المسئولية.

وأكد حزب مصر بلدي في بيانه دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لإعلان ترشحه لفترة رئاسية جديدة مع دعم الحزب الكامل له خلال الفترة المقبلة ولدعم مسيرة التنمية والإنجازات ودعوة كل أطياف الشعب المصري المحب لوطنه وقيادته السياسية لاستكمال مسيرة العمل والتنمية وتحقيق رؤية مصر 2030.