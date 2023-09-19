غدًا.. انطلاق قمة الطموح المناخي في مقر الأمم المتحدة بنيويورك

تنطلق غدًا الأربعاء، قمة الطموح المناخي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك لتسريع العمل من قبل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية والسلطات المحلية والمجتمع المدني، والاستماع إلى "المحركين والفاعلين الأوائل".

مؤتمر قمة الطموح المناخي

وأوضحت الأمم المتحدة، أن تقييمًا علميًا أجرته الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ، أبرز مجددًا الحاجة الملحة إلى العمل، وأن الضرر الناجم عن أزمة المناخ واسع النطاق بالفعل، ولا تزال انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية عند مستويات قياسية.

ويحتاج العالم إلى تخفيضات فورية وعميقة في الانبعاثات الآن، وعلى مدار العقود الثلاثة القادمة، للحد من الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية ومنع أسوأ الآثار.

وفي الوقت نفسه، فإن السكان الأقل مسؤولية عن أزمة المناخ يعانون بالفعل من آثارها ويحتاجون إلى مساعدة فورية للتكيف والتعافي من الخسائر والأضرار. إنها قضية إنصاف وعدالة مناخية تتطلب اهتمامًا فوريًا من الحكومات والمؤسسات المالية الدولية.

وتمثل القمة معلمًا سياسيًا هامًا لإثبات وجود إرادة عالمية جماعية لتسريع وتيرة وحجم الانتقال العادل إلى اقتصاد عالمي أكثر إنصافًا قائم على الطاقة المتجددة وقادر على تحمل تغير المناخ، وسيتم تنفيذ تصميم القمة ونتائجها على ثلاثة مسارات متميزة ومترابطة للتعجيل، وهي الطموح والمصداقية والتنفيذ.

الطموح

ويقدم قادة الحكومات مساهمات محددة وطنياً محدثة قبل عام 2030 (على النحو المتفق عليه في جلاسكو)؛ وأهداف محدثة بشأن صافي الانبعاثات الصفري؛ وخطط الانتقال في مجال الطاقة مع الالتزام بعدم استخدام الفحم والنفط والغاز من جديد؛ وخطط للتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري؛ وأهداف أكثر طموحًا بشأن الطاقة المتجددة؛ وتعهدات بشأن الصندوق الأخضر للمناخ؛ والخطط الاقتصادية الشاملة للتكيف والصمود.

ويطلب من جميع الدول الرئيسية المسببة للانبعاثات، ولا سيما حكومات مجموعة العشرين، الالتزام، بحلول 2025، بتقديم مساهمات محددة وطنيا أكثر طموحًا على مستوى الاقتصاد تتضمن تخفيضات مطلقة في الانبعاثات وتغطي جميع الغازات.

المصداقية

ومن المتوقع أن يقدم قادة الشركات والمدن والمناطق والمؤسسات المالية خططًا انتقالية تتماشى مع معيار المصداقية المدعوم من الأمم المتحدة والمقدم في تقرير "النزاهة مهمة" بتكليف من الأمين العام للأمم المتحدة، وهذا المعيار الخاص بالتعهدات الطوعية بشأن صافي الانبعاثات الصفري هو المعيار الوحيد المتوافق تمامًا مع الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة مئوية.

ويدعو إلى أهداف 2025 و 2030، وتغطية انبعاثات النطاق، وخطط انتقال عادل لإيقاف الوقود الأحفوري والتخلص التدريجي منه، وتخفيضات فعلية للانبعاثات دون استخدام تعويض، والالتزام بالدعوة علنًا للعمل المناخي القائم على العلم.

التنفيذ

سيقدم قادة الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤسسات المالية والقطاع الخاص والمجتمع المدني شراكات تنفيذ قائمة أو ناشئة لمواجهة التحديات والفرص المتعلقة بتسريع إزالة الكربون من القطاعات عالية الانبعاثات (الطاقة والشحن والطيران والفولاذ والأسمنت) أو على تحقيق العدالة المناخية (إصلاح النظام المالي الدولي، أنظمة الإنذار المبكر، التكيف، الخسائر والأضرار).