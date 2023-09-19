الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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الكنيسة الكاثوليكية تحتفل بذكرى القديس ماريانو من إيفو الناسك

الكنيسة
الكنيسة

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية اليوم بذكرى القديس ماريانو من إيفو الناسك، وبهذه المناسبة طرح الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية قال خلالها: إن المعلومات المتعلقة بحياة هذا بالقديس ماريانو تأتي حصريًا من مصدرين موثوقين، على الرغم من وجود بعض الاختلافات البسيطة، إلا أنهما يتحدثان بلا شك عن نفس الشخص ويكمل كل منهما الآخر أحيانًا.

نشأته

ولد ماريانو من إيفو في القرن الخامس الميلادي. ينحدر من عائلة بارزة في بورجيه بفرنسا. لا يُعرف سوى القليل عن حياته قبل دعوته، بخلاف أنه كان متزوجًا وربما كان لديه طفل واحد. 

ترك عائلته وزوجته فيما بعد وقرر تكريس نفسه كليًا لله، وعاش حياة التوبة لمدة ست سنوات في أحد الأديرة، ثم اعتزل الحياة فتنسك منفرداً في بيري، وعاش ماريانو في عزلة لمدة 44 عاماً، كرس خلالها نفسه تمامًا للتأمل والصلاة، فكان يقتات من المانزانا البرية والعسل.

تلقى زيارة من الأسقف تتراديو أسقف بورج الذي كرس وبارك منسكه الصغير،التي كان يعيش فيها ودعاه إلى ابراز نذوره الرهبانية ورسمه كاهناً، قرب نهاية حياته، انتقل ماريانو، واقترب من بضعة كيلومترات من إيفو، فذاعت شهرته بين جميع الناس حيث كانوا يأتون إليه طالبين منه النصائح والإرشادات الروحية. في أحد الأيام جاء الشعب لسماع عظات الناسك ماريانو والتغذي من نصائحه وإرشاداته فلم يجدوا في منسكه كالمعتاد فقد تم العثور عليه ميتًا بسلام تحت شجرة تفاح قريبة من منسكه.

فرقد بعطر القداسة في 19 سبتمبر 513م في إيفو بفرنسا. فقام الشعب بتكفينه، نُقل إلى قرية إيفو ودُفن في الكنيسة، حيث يُحتفل بعيده كل عام؛ لا تزال رفاته موجودة في كنيسة إيفو ويتم حملها في موكب يوم الأحد التالي للعاشر من أكتوبر. 

الكنيسة القبطية الكاثوليكية القديس ماريانو من إيفو الناسك الكاثوليكية القبطية لأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني

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