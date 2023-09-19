الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ أسيوط: تركيب الإنترلوك بالشوارع الضيقة وبلدورات للأرصفة

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك

أكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات لنهو أعمال تركيب بلاط الانترلوك بالشوارع والحارات الضيقة في أسرع وقت ممكن لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين وبشكل جمالي وفقاً لخطة المحافظة للتطوير، لافتًا إلى العمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين في القطاعات المختلفة من بينها رفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع والميادين بالمراكز والأحياء وتطوير وإطفاء المظهر الجمالي.

يأتي ذلك في ظل اهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تنفيذاً لخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر2030م.

وأوضح محافظ أسيوط أنه جاري تنفيذ تركيب البلدورات وبلاط الانترلوك خاصة في الشوارع والحارات الضيقة بحي شرق ومدينة ديروط ضمن خطة التطوير والتجميل، في ظل متابعة وإشراف كامل على تلك الأعمال لمراعاة جودة التنفيذ ومطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت.
سعد: تركيب البلدورات والانترلوك ضمن أعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها

وأوضح محافظ أسيوط أنه جاري استكمال أعمال تركيب البلدورات والإنترلوك في شارع تقسيم فلسطين أولاد رجب، فضلاً عن بعض الشوارع بمنطقة نزلة عبداللاه بحي شرق  ضمن أعمال التطوير والتجميل الجاري تنفيذها للشوارع والحارات الضيقة والتي يصعب رصفها، وذلك بمتابعة وإشراف عبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ومحمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط ، وسيد عباس وعاصم ابراهيم نائبي رئيس الحي ، وحسام عبد الناصر يوسف وحسام مندي نائبا رئيس مركز ومدينة ديروط وبالتنسيق مع إدارة المرور ومسئولي إدارات النظافة والاشغالات بالحي وكافة الجهات المعنية في هذا الشأن للحفاظ .على المظهر الجمالي.

وأشار محافظ أسيوط إلى العمل على نهو تلك الأعمال وفقاً للجدول الزمني المقرر مسبقاً، مضيفاً أنه تم إزالة التعديات حرم الطريق ورفع الإشغالات والمخالفات وتسوية الشوارع وفرش تربة رملية قبل البدء في تنفيذ أعمال التركيب.

تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
تركيب بلاط انترلوك
اللواء عصام سعد محافظ أسيوط تركيب بلاط الأنترلوك الشوارع والحارات الضيقة تسهيل النقل والانتقال للمواطنين تقديم أفضل الخدمات للمواطنين رفع كفاءة وتحسين مستوى الشوارع والميادين

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