محافظ أسيوط: الحبس سنة ومليون جنيه غرامة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تنظيم العديد من ندوات التوعية للمزارعين بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية بقرى موشا والمطيعة وإسكندرية التحرير بمركز أسيوط، تزامنًا مع اقتراب موسم حصاد محصول الذرة، لافتًا إلى أنه تم تكليف رؤساء المراكز والأحياء بالتنسيق مع مسئولي الزراعة وجهاز شئون البيئة وإدارة المخلفات الصلبة وشئون البيئة بالمحافظة.

النداوات تهدف لتكثيف ندوات التوعية للمزارعين بقرى ومراكز المحافظة بخطورة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج"، بالإضافة إلى المتابعة المستمرة بالقرى والمراكز لرصد وتحرير محاضر حرق المخلفات الزراعية وفرض غرامات فورية على المخالفين، وفقًا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وذلك في إطار خطة المحافظة لمواجهة الانبعاثات الحرارية والغازات الضارة والحفاظ على البيئة وتعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة تنفيذًا لرؤية مصر 2030.



سعد: الندوات تهدف بتوعية المزارعين بأخطار وأضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية

وأشار محافظ أسيوط إلى أن الندوات التي تم عقدها بقرى موشا وشطب والمطيعة وإسكندرية التحرير بمركز أسيوط تمت بالاشتراك مع إدارتي البيئة والمخلفات الصلبة بالمحافظة ورؤساء الوحدات المحلية والإدارات الزراعية والجمعيات الأهلية ومسئولي المخلفات الصلبة لتوعية المزارعين بأخطار وأضرار الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية من الناحية البيئية والصحية والدينية وطرق تعظيم الاستفادة من المخلفات وإعادة تدويرها وتحويلها إلى سماد عضوى "كمبوست" وأعلاف عضوية للحيوانات "سيلاج" والتوعية بالعقوبات التي سيتم تطبيقها على المخالفين وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم ٢٠٢ لسنة ٢٠٢٠م الذي يتضمن عقوبة الحبس مدة سنة وغرامة من خمسين ألفًا إلى مليون جنيه مصري، في إطار الجهود المبذولة للحفاظ على البيئة وضمان حياة صحية للمواطنين والحد من التغيرات المناخية وظاهرة الاحتباس الحراري، وتزامنًا مع موسم حصاد محصول الذرة، على أن تستمر تلك الحملات والندوات جميع قرى ومراكز المحافظة، مؤكدًا توزيع العشرات من المفارم على مراكز المحافظة للتخلص الآمن من المخلفات الزراعية وقش الذرة دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة للمواطنين والقضاء على الحرق المكشوف.

كان محافظ أسيوط، قد عقد عدة اجتماعات ولقاءات لتفعيل خطة مواجهة ظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية، وتم خلالها تكليف قيادات المحافظة بالتنسيق والتعاون مع مديرية الزراعة والبيئة والوحدات المحلية، وذلك لمتابعة لجان الرصد الميداني والمتابعة للأراضي الزراعية كل في نطاقه لضبط أي حالات حرق للمخلفات الزارعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفرض غرامات مالية على المخالفين للقضاء على تلك الظاهرة، موجهًا بأن تكون تلك الحملات بشكل دوري وخلال الفترتين الصباحية والمسائية مع تقديم تقرير بأعداد المخالفات التى تم تحريرها وأماكنها موثقة بالصور للحفاظ على البيئة من التلوث، فضلًا عن تكثيف حملات وندوات الإرشاد والتوعية المزارعين وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية.

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة

جانب من الندوة