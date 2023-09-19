كيف تستفاد مصر اقتصاديًا من زيارة الرئيس السيسي للإمارات؟.. خبراء يعلقون

تشهد العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات العربية المتحدة تطورًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة نتيجة للزيارات المتبادلة بين الحكومتين، كما يعود هذا التطور إلى التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بينهما، وتوفير الفرص التجارية المتبادلة وتعزيز التبادل التجاري والاستثمارات.

جاب الله: تستمد أهميتها من طبيعة العلاقات

في السياق ذاته، قال خبير الاقتصاد، الدكتور وليد جاب الله، إن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الإمارات هامة للغاية ولها تأثير كبير على العلاقات الاقتصادية والسياسية، موضحًا أن هذه الزيارة تستمد أهميتها من طبيعة العلاقات التاريخية بين الدولتين وحجم الشراكة بينهما.



وأكد "جاب الله" في تصريح لـ"الدستور"، أن الإمارات تعتبر ثاني أكبر شريك تجاري لمصر على المستوى العربي، وأكبر مستثمر في مصر عالميًا حيث تمتلك الإمارات ما يزيد عن 1250 شركة إماراتية في مصر تعمل في كافة القطاعات الاقتصادية، حيث يبلغ إجمالي الاستثمارات الإماراتية المباشرة في مصر نحو 15 مليار دولار، بينما بلغت استثمارات مصر بالإمارات، أكثر من مليار دولار.



وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 4 مليارات دولار سنويًا حيث تمثل الإمارات الشريك التجاري الثاني عربيًا والتاسع عالميًا لمصر، وفي ظل كل ذلك تأتي أهمية الزيارات المتبادلة بين قيادات الدولتين لبحث المتغيرات التي تحدث إقليميًا وعالميًا للحفاظ على مكتسبات التعاون والعمل على زيادته في ظل التقارب الشديد بين الدولتين على المستوى الشعبي والسياسي.

الشافعي: تعزز مكانة الشعبين



من جانبه أكد الدكتور خالد الشافعي خبير الاقتصاد، على أهمية زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للإمارات العربية المتحدة، لها العديد من الجوانب الإيجابية سواء كانت سياسية أو اقتصادية، مشيرًا إلى أن الزيارات المتبادلة بين الرؤساء اعزز تعزز مكانة الشعبين، مما ينتج عنه زيادة في حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر.



وأضاف "الشافعي" في تصريح لـ"الدستور"، أن الإمارات تعتبر من أكبر المستثمرين في مصر، فقد قامت الشركات الإماراتية بالاستثمار في عدد من المجالات المتنوعة مثل العقارات والبنوك والصناعات التحويلية والطاقة والسياحة، لافتًا أن مصر والإمارات يعملان على تعزيز التعاون الاقتصادي من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات الزراعة والصناعة والسياحة والنقل والاتصالات والتعليم والتكنولوجيا، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الشركات على الاستثمار في القطاعات المشتركة بين البلدين.



وتابع، أن البلدين يعملان معاً على تنفيذ مشاريع مشتركة في عدة قطاعات،على سبيل المثال، تم تشكيل صندوق استثمار مشترك بين البلدين بقيمة 20 مليار دولار لتمويل المشروعات الاقتصادية والتنموية في مصر، كما تم الاتفاق على إنشاء منطقة صناعية مشتركة في مصر بهدف تعزيز التعاون الصناعي وجذب المستثمرين.



وأشار الدكتور خالد الشافعي أن العلاقات بين البلدين لم تقف عند الاستثمار والصناعة والتجارة فقط، فقد اشتملت ايضًا قطاع السياحة حيث يعد من أهم القطاعات الاقتصادية بين مصر والإمارات ويقصد العديد من السياح الإماراتيين مصر سنويًا لزيارة المعالم السياحية، وتعمل البلدين على تعزيز التعاون في مجال السياحة من خلال تبادل الخبرات وتنظيم الرحلات السياحية المشتركة وتسهيل إجراءات السفر بين البلدين.

العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات

وتعتبر العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات قوية ومتنوعة، وتسهم في تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين وتعزيز التعاون في مجالات متعددة. تواصل الحكومتان العمل سويًا لتعزيز هذه العلاقات وتحقيق المزيد من التقدم. ففى السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات تطورًا ملحوظًا، تركزت هذه العلاقات على عدة مجالات وقطاعات اقتصادية مهمة، وتم تعزيز التعاون من خلال توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم وتنفيذ مشاريع مشتركة.



ويعتبر قطاع الطاقة من القطاعات الحيوية في العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، وتعاونت البلدين في مجالات البترول والغاز الطبيعي، حيث قامت شركات الطاقة الإماراتية بالاستثمار في قطاع البترول والغاز في مصر، وتم تطوير حقول ومشاريع استخراج النفط والغاز المشتركة.



وتعمل مصر والإمارات على تعزيز التعاون في مجال البنية التحتية وتنمية المشاريع الكبرى، تشمل هذه المشاريع إنشاء وتطوير الموانئ والمطارات والطرق والسكك الحديدية والمشاريع العقارية، تعتبر الإمارات أحد الشركاء الرئيسيين في دعم مشروعات البنية التحتية في مصر وتقديم التمويل والخبرة الفنية.