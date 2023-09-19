الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إنقاذ حياة شاب بعد إجراء جراحة دقيقة له فى مستشفى برج العرب بالإسكندرية

صحة الإسكندرية
صحة الإسكندرية

نجح أطباء مديرية الصحة بالإسكندرية، في إنقاذ حياة شاب، يبلغ من العمر 35 عاما، عن طريق إجراء عملية جراحية دقيقة له، بعد أن تعرض لحادث نتج عنه كسر في عظام الجبهة وصل إلى المخ وكسر في عظام الوجنة نتج عنه مشكله في فتحة الفم.
وذكرت مديرية الصحة - في بيان - أن العملية الجراحية أجريت بمستشفي برج العرب التابعة للمديرية، وأنه تم التنسيق بين قسمي جراحة المخ والأعصاب وجراحة الوجه والفكين لدخول العمليات لرد وإصلاح كسر عظام الجبهة واستئصال كسر بالجمجمة ورد كسر وخلع بالفك واستعادة فتحة الفم الطبيعية، مؤكدة استقرار حالة المريض بدون وجود أي مضاعفات.

الطاقم الطبي
 

وقدم مدير المستشفى الشكر والتقدير للطاقم الطبي القائم على العملية لبذل كل الجهد والتنسيق المتميز بين قسم جراحة المخ والأعصاب وقسم جراحة الوجه والفكين لإنجاح تلك العملية وإنقاذ حياة المريض.
وأعربت الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، عن فخرها بفريق العمل وروح التعاون، مشيدة بالتنسيق المثمر بين رؤوساء الأقسام والهيئة الطبية والإدارية، والذي أتي ثماره في إنقاذ حياة المريض، موجهة الشكر للطاقم الطبي وطاقم التمريض وجميع العاملين بالمستشفى.

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وكانت إدارة الأبحاث الاكلينيكية بمديرية الصحة بالإسكندرية، قد نظمت احتفالية بعنوان "Alexandria  Clinical Research Ceremony" بنقابة أطباء الأسنان في المحافظة، بمناسبة مرور عام على إنشاء وتفعيل الإدارة بمديرية الصحة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أميرة طهيو وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، والدكتورة ميرفت السيد وكيل المديرية للطب العلاجى، والمشرف العام على إدارة الأبحاث الإكلينيكية بالمديرية.

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وقالت الدكتور ميرفت السيد وكيل المديرية، إن الاحتفال تناول عرض أهم إنجازات الإدارة ونتائج الأبحاث العلمية المختلفة التى تم نشرها دوليًا، خاصة أن المديرية وضعت مؤشرات لضمان تحقيق الجودة الشاملة للمنظومة الصحية، واهتمت بأولويات البحث العلمي لتواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

صحة الإسكندرية عملية جراحية دقيقة برج العرب فتحة الفم عظام الجبهة

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