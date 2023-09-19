الثلاثاء 19 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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العميد محمد عبدالمنعم لـ "الشاهد": سر قوة المقاتل المصرى تتمثل فى إيمانه بقضيته وحبه لوطنه

العميد محمد عبدالمنعم
العميد محمد عبدالمنعم

قال العميد محمد عبدالمنعم يوسف قائد الفصيلة الثالثة، السرية الأولى بالكتيبة 335 مشاة، لواء النصر، في حرب 6 أكتوبر، إن سر المقاتل المصري أنه مؤمن بقضيته ويحب وطنه.

وأضاف العميد محمد عبدالمنعم يوسف، خلال لقاءه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر فضائية Extra news، أن مصر لم تعتد على إسرائيل، معقبا: "إحنا دخلنا أخذنا أرضنا". 

وتابع: "الجندي المصري هو جندي صلب، لا يقف أمامه شيء، يصنع المستحيل، هناك جنود صعدت الساتر الترابي بأظافرها حتى ينتقلوا إلى الجهة الأخرى لأجل أن يأخذوا أرضهم.. الجندي المصري خير أجناد الأرض".

الموسم الثالث من الشاهد

يقدم "الباز" في الموسم الثالث ببرنامج الشاهد، شهادات جديدة على نصر أكتوبر العظيم، موثقًا في الموسم الجديد ماذا فعل رجال القوات المسلحة في حرب أكتوبر 1973 وكيف نجح الجيش المصري في استرداد الأرض؟         

ويعد برنامج "الشاهد" الذى قدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كلا من البدري جلال ومحمد عاشور.

العميد محمد عبدالمنعم يوسف برنامج الشاهد الإعلامي محمد الباز حرب اكتوبر نصر أكتوبر

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