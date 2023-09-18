الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

بحضور شيكو وأكرم حسني.. نادر حمدي يحتفل بعيد ميلاده

نادر حمدي
نادر حمدي

وجه الملحن نادر حمدي رسالة شكر لأصدقائه الذي حرصوا على الاحتفال بعيد ميلاده داخل منزله اليوم وسط اجواء أسرية.

وشارك “نادر” صور له اثناء الاحتفال بعيد ميلاده وسط اصدقاؤه داخل منزله وعلق قائلًا: “عايز اشكر كل صحابي و اخواتي اللي فاجئني و اللي بعتلي في عيد ميلادي ربنا يخليكم ليا”، وكان أبرز الحضور هما النجم اكرم حسني وشيكو والشاعر الغنائي أحمد إبراهيم.

استضافت الفنانة "أنغام" خلال برنامجها المُذاع عبر فضائية "DMC"، مساء الخميس، فريق واما الفنان أحمد فهمي، محمد نور، أحمد الشامي، نادر حمدي.

و كشف نادر حمدي، عن بدايته في عشق الغناء والموسيقى، قائلاً: "إن كنت بذاكر بيانو، كنت بدح، وكانت في فترة المعهد كان أوركسترا القاهرة سيمفوني، وحول شرائه أورج طارق عاكف، قال: "ونور كانت من ضمن الأسباب اللي قعد يزن في ودني، كا بيقولي ما تجيب أورج وتوزع، كان حاسس إني ممكن اعمل حاجة لو وزعت، وإن كنت مركز أوي في البيانو".

أشار إلى أن والده كان أحمد حمدي المطرب الكبير وكان حاملاً لتراث سيد درويش إلى حد بعيد، وتقريباً كان المرجع لسيد درويش بعد حسن البحر درويش.

وتابع "بابا لما كلم طارق عاكف، نادر عايز الأورج، قاله المخزن موجود ييجي يختار اللي هو عايزة، في ستوديو صوت الحب، وأول حاجة عملتها بالأورج حبها بين قلبين، وكنا كونا الفريق خلاص بنستفاد منه". 

وطرح فريق واما أحدث أغنياته التي تحمل اسم "مش حلوة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والأغنية من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

وكان فريق واما طرح آخر ألبوماته عام 2019، بعنوان "الصيف ابتدئ" والذي ضم 10 أغنيات.

نادر حمدي شيكو أكرم حسني عيد ميلاده أجواء أسرية

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