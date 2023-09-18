كريم الحسيني في ختام المسرح العربي: سعيد بالتكريم من بيتي

أعرب الفنان كريم الحسيني عن سعادته بالتكريم ببيته المعهد العالي للفنون المسرحية؛ لأنه خريج قسم التمثيل والإخراج بالمعهد في القاهرة إلا أنه بالنسبة له المحافظتين لهما مكانة واحدة عنده، بل هو يحب الإسكندرية ويأتي ليُدَرس فيها دوبلاج وتمثيل إذاعي وتلفزيوني، مشيرًا إلى أنه يجد فيها دائمًا تعطش للتعلم لأن المعروف أن القاهرة فرصها أكبر.

تكريم الفنان كريم الحسيني

وقال الحسيني، في كلمته على هامش تكريمه خلال حفل ختام مهرجان المسرح العربي بأوبرا سيد درويش بالإسكندرية، مساء اليوم إن تلك الدورة حملت هذا العام اسم الفنان ماجد الكدواني إنه يحبه وهو مثال للاجتهاد واصفه بالفنان «الطازة» الذي يقدم كل يوم وجبة جديدة جميلة.

وتابع «سعيد بوجود فنان كبير مثل عمرو عبد الجليل، الذي له طراز خاص وبتسليمه الجوائز بنفسه للمشاركين وهو مثال للصبر».

أشار إلى أنه وقف على مسرح سيد درويش في الإسكندرية وهو في عمر 12 عامًا خلال مسرحية «نشنت يا ناصح» معبرًا عن سعادته بتكريمه فيه، مستكملا: «التكريم اليوم علشان نبقى في كتف نجوم بكرة وأحنا اللي بنكبر بيهم وكلنا بنصب في مكان واحد، كلنا في وسط واحد وبندعم بعض».

تضمنت الدورة الرابعة 17 عرضًا مسرحيًا وتخصص جائزة لأفضل ممثلة خلال عروض المهرجان تحمل اسم الفنانة وفاء عامر وتبلغ قيمتها 10 آلاف جنيه.

وكرم المهرجان الفنانين حسام داغر وعثمان محمد علي خلال حفل افتتاح المهرجان كما يتم تكريم الفنانين هاجر الشرنوبي وكريم الحسيني خلال حفل الختام.

وانطلقت فعاليات ختام مهرجان المسرح العربي في دورته الرابعة التي تحمل اسم الفنان ماجد الكدواني، بمسرح سيد درويش أوبرا الإسكندرية، بحضور غادة غباره رئيس اكاديمية الفنون، الفنان عمر عبد الجليل، والفنانة هاجر الشرنوبي، والفنان كريم الحسيني، ومحمد عصمت مدير المهرجان.