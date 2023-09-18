الإثنين 18 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ألمانيا في مرمى "نيران إسرائيل".. وشولتس يرد

شولتس
شولتس

دافع المستشار الألماني أولاف شولتس عن سفير بلاده لدى تل أبيب، شتيفن زايبرت، في وجه الانتقادات التي توجهها له الحكومة الإسرائيلية.

وردا على سؤال صحفي، قال شولتس في نيويورك اليوم الإثنين: السفير الألماني رجل شديد الالتزام وصاحب مبادئ واضحة، وأعتقد أن كل واحد يعرف هذا حتى في إسرائيل أيضا.

كانت إسرائيل احتجت رسميا في وقت سابق لدى ألمانيا لأن زايبرت حضر كمشاهد وقائع نظر المحكمة العليا الإسرائيلية التعديلات القضائية المثيرة للجدل.

رد الخارجية الألمانية

وردت السفارة الإسرائيلية في برلين، على هذا الموضوع، قائلة إن مسئولا دبلوماسيا رفيع المستوى أعرب عن الاحتجاج الإسرائيلي خلال محادثة مع زايبرت بناء على تعليمات من وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وأضافت أن وزارة الخارجية الألمانية نقل إليها رسائل مشابهة بشكل شفهي.

وكانت الخارجية الألمانية نفت في وقت سابق ورود مذكرة احتجاج رسمية من إسرائيل بخصوص هذا الموضوع، حيث أكد متحدث باسم الوزارة في المؤتمر الصحفي الاتحادي في برلين أنه لم تصل شكوى من إسرائيل إلى وزارة الخارجية.

ودافعت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك عن زايبرت، وقالت على هامش أسبوع الأمم المتحدة في نيويورك إن العمل اليومي للدبلوماسيين هو مواكبة وضع التطورات في الدول المختلفة.

وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر: من الطبيعي تماما أن نذهب إلى جلسات استماع علنية أو محاكمات علنية. لهذا السبب فإن هذا جزء من عمله.

شكوى رسمية

وكان مراسل القناة 13 التلفزيونية الإسرائيلية قد ذكر عبر منشور على منصة إكس “تويتر سابقا” واقعة نقل السفير الإسرائيلي في برلين، رون بروسور، الشكوى المقدمة من وزير الخارجية الإسرائيلي إلى ألمانيا.

وكان زايبرت نشر عبر منصة إكس للتواصل الاجتماعي الثلاثاء الماضي أن المحكمة العليا الإسرائيلية هي المكان الذي يعتزم أن يكون فيه هذا الصباح.

وتناولت المحكمة العليا في إسرائيل تعديلا قضائيا مثيرا للجدل للغاية أجرته الحكومة الدينية اليمينية في جلسة استماع تاريخية للمحكمة الثلاثاء الماضي. ولأول مرة في تاريخ البلاد، اجتمع القضاة الخمسة عشر معا للتداول بشأن ثمانية التماسات قدمت ضد تعديل القانون الأساسي الذي تم إقراره.

وفي نهاية الجلسة التي استمرت حوالي 14 ساعة، منحت رئيسة الجلسة إستر حايوت فترة 21 يوما لتقديم التعديلات.

أولاف شولتس شولتس المستشار الألماني تل أبيب شتيفن زايبرت

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