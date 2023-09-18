"الجونة السينمائي" يمنح جائزة للأفلام المعنية بـ 10 آلاف دولار

كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال مؤتمر صحفي، تفاصيل دورته السادسة التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر عن قائمة الأفلام المرشحة لجائزة نجمة الجونة الخضراء التي تستهدف اختيار الأفلام المعنية بالبيئة أو تلك التي ترفع الوعي بقضايا البيئة أو علومها أو الحياة البرية إضافة إلى الأفلام المعنية بالاستدامة البيئية وأهميتها في جميع أقسام المهرجان.

مهرجان الجونة السينمائي الدورة السادسة

يحصل الفيلم الفائز على نجمة الجونة الخضراء وشهادة وجائزة نقدية قدرها 10 آلاف دولار أمريكي وستقدم تلك الجائزة بشكل سنوي ضمن جوائز مهرجان الجونة السينمائي.

تضم القائمة 4 أفلام هى:

همسات النار والماء

مسابقة الأفلام الروائية الطويلة

ارتفاع عميق

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

كرورا

مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة

سماء بلاستيكية

الاختيار الرسمي (خارج المسابقة)

والجونة السينمائي أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

كشف مهرجان الجونة السينمائي خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل دورته السادسة، التي تقام في الفترة من ١٣ إلى ٢٠ أكتوبر، عن مشاركة 21 فيلما بمسابقة الأفلام القصيرة، منها خمسة أفلام في عرضها العالمي الأول وهي «60 جنيه»، «أطلق النار على البطيخ»،«حتى نلتقي»، «ربيع يوم عادي»، «الماء الأسود».