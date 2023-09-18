الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مجدى الحسينى ضيف صالون الأوبرا الثقافى الأربعاء

مجدى الحسيني
مجدى الحسيني

يعقد صالون الأوبرا الثقافي أمسية مميزة يستضيف خلالها الموسيقار الكبير مجدى الحسينى ويديرها الفنان أمين الصيرفي في السابعة مساء الأربعاء 20 سبتمبر على المسرح الصغير.

يدور اللقاء حول المشوار الفني للموسيقار مجدي الحسيني وأهم أعماله ومشاركاته مع كبار الفنانين والمطربين وغيرها.

يذكر أن مجدي الحسيني عازف أورج مصري ولد بمحافظة أسيوط بقرية بني حسين عام 1942، اختاره الموسيقار رياض السنباطي للانضمام لفرقة أم كلثوم ولم يتجاوز السادسة عشر من عمره، وانضم إلى فرقة عبد الحليم حافظ حتى رحيل العندليب عام 1977، وعزف أيضاً مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، هذا بجانب عمله مع كبار المطربين والموسيقيين المصريين والعرب.

مجدى الحسينى الموسيقار مجدي الحسيني فعاليات صالون الأوبرا الثقافي صالون الاوبرا الثقافي دار الأوبرا المصرية

مواد متعلقة

رئيس الأوبرا: مشروع "الأساتذة" يتضمن إعادة صياغة أشهر الألحان المصرية

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد تعليمات "المالية".. جدول الأجور للعاملين بكل الدرجات الوظيفية بالزيادة الجديدة

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

مراسل "القاهرة الإخبارية": الميسترال المصرية تحمل مستلزمات طبية ومواد غذائية لليبيا

حبس 5 متهمين بخطف كاميرونى فى البحيرة

تكلفة استخراج جواز سفر جديد 2023 والمستندات المطلوبة

كابوس جديد يهدد ليبيا.. هل تتكرر مأساة درنة فى العاصمة طرابلس؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

مصر الآن.. شعبٌ يبنى.. رئيسٌ إنسان.. وجيشٌ شريف!

الحسين عبدالرازق

على باب الله!

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

محمود خليل

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

خطاب فى الأمم المتحدة واجتماعات.. تفاصيل رحلة نتنياهو إلى الولايات المتحدة

مصر تدين اقتحام مجموعة من المتطرفين المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى فى حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى