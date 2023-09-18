مجدى الحسينى ضيف صالون الأوبرا الثقافى الأربعاء

يعقد صالون الأوبرا الثقافي أمسية مميزة يستضيف خلالها الموسيقار الكبير مجدى الحسينى ويديرها الفنان أمين الصيرفي في السابعة مساء الأربعاء 20 سبتمبر على المسرح الصغير.

يدور اللقاء حول المشوار الفني للموسيقار مجدي الحسيني وأهم أعماله ومشاركاته مع كبار الفنانين والمطربين وغيرها.

يذكر أن مجدي الحسيني عازف أورج مصري ولد بمحافظة أسيوط بقرية بني حسين عام 1942، اختاره الموسيقار رياض السنباطي للانضمام لفرقة أم كلثوم ولم يتجاوز السادسة عشر من عمره، وانضم إلى فرقة عبد الحليم حافظ حتى رحيل العندليب عام 1977، وعزف أيضاً مع موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، هذا بجانب عمله مع كبار المطربين والموسيقيين المصريين والعرب.