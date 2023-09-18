الروم الأرثوذكس تعلن عودة الصلاة في كنيسة بعد 20 عاما من توقفها

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران طنطا والغربية للروم الأرثوذكس، ومتحدث الكنيسة الرسمي، ووكيلها للشؤون العربية، إن الكنيسة الأرثوذكسية الصربية في جنوب كوسوفو الحياة الليتورجية شهدت (الصلاة) لأول مرة منذ 20 عاما في عيد قطع رأس القديس يوحنا المعمدان.

تعرف على الكنيسة

وأضاف في تصريح له: ويتم الاحتفال أيضًا بالعيد باعتباره سلافا لمدينة أوروسيفاش في جنوب كوسوفو، حيث تقع كنيسة القيصر القديس أوروس وصادفت هذه المناسبة أيضًا الذكرى التسعين لتكريس الكنيسة، وفقًا لما ذكرته أبرشية راشكا وبريزرن.

تجمع المئات من المؤمنين، بما في ذلك سكان أوروسيفاتش النازحون والحجاج من جميع أنحاء كوسوفو، في الكنيسة للاحتفال بالعيد واليوبيل.

ترأس الاحتفال بالقداس الإلهي المقدس نيافة الحبر الجليل تيودوسيجي أسقف راشكا وبريزرن، الذي قال في عظته:

"كل الضيقات التي نعانيها في هذه الحياة تجد معناها في القيامة والحياة الآتية ... نحن، كشعب الله، مختارون، مدعوون لنشهد للحق والعدالة في هذا العالم. كثيرًا ما نعاني في الآونة الأخيرة، وقد عانت هذه الكنيسة، ولكن بفضل الله، يتم ترميمها، ليس فقط بالمعنى الجسدي والمادي، بل روحيًا أيضًا. هنا يتم تقديم القداس الإلهي. نأتي إلى الكنيسة مُقامين، لأن نور القيامة يمنحنا فرحًا أكبر من السابق. لذلك، نحن نفرح بهذه الكنيسة التي تحتفل بالذكرى التسعين لتأسيسها. نبتهج بالرسول الكريم، السابق يوحنا المعمدان.

يجب على أولئك الذين يقتلون ويدمرون ويحرقون مقدسات الله المقدسة أن يتساءلوا بجدية عن مصيرهم ومستقبلهم. لا يمكن للمرء أن يشن حربًا ضد الله والكنيسة والمقدسات. لا يوجد أحد جائع أو عطشان لدرجة أنه يتخلى عن أسلافه وتراثه وكوسوفو وميتوهيا. إن وفاة القديس يوحنا النبي السابق تلزمنا جميعاً أن يكون لدينا إيمان، وأن نعمل الصالحات بإيمان، فيعود إلينا الخير. ليكن اليوم مباركًا، ولا ينقطع اسم الله عن الذكر والتسبيح في هذه الكنيسة والمقدسات الأخرى".