"الكاثوليكية" تحتفل بذكرى أمبروجيو ماريا ورفاقه الأربعة الشهداء

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي أمبروجيو ماريا دا تورينتي (سلفاتوري شوليا فيرانديس) ورفاقه الأربعة الشهداء، وبهذه المناسبة أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني نشرة تعريفية قال خلالها إنه ولد أمبروجيو ماريا دا تورينتي في 16 ابريل 1866م في مدينة تورنتي– فالنسيا.

انضمامه للاكليريكية الكهنوتية في فالنسيا

انضم للاكليريكية الكهنوتية في فالنسيا، وبعد إتمامه جميع العلوم الفلسفية واللاهوتية، نال الدرجة الشماسية، بعد قراءته كثيراً عن حياة القديس فرنسيس الأسيزي، أراد أن يسير على منواله فانضم للرهبنة الفرنسيسكانية الكبوشية.

وبعد فترة قصيرة ارتدي الثوب الرهباني، فدخل سنة الابتداء وبعد عام قدم نذوره الرهبانية الأولي، وبعد دراسة عن حياة الرهبنة وما يطالب به الراهب من تضحيات كثيرة تصل الى بذل ذاته في سبيل تمسكه بالإيمان المسيحي في بلد غير مستقر سياسياً وتعاني الكنيسة من الإضطهاد.

ويعيش رجال الدين المسيحي في خوف ويمارسون رسالتهم التبشيرية في الخفاء، حفاظاً على الأنفس المؤتمنون عليها، فسيم أمبروجيو ماريا دا تورينتي كاهناً في 14 ابريل 1892م.

وفى 5 يوليو 1898م قدم نذوره الرهبانية الاحتفالية. وبعد وصول معلومات عنه لرجال الشرطة بأنه يقوم بنشاط تبشيرية كبير، تم القبض عليه وهو في منزل والده يوم 21 أغسطس 1936م، وتم نقله إلى سجن "لا توري" في مسقط رأسه. هناك، عاش الأب أمبروجيو وتسعة آخرون من الكبوشيين حياة جماعية في السجن، ففي تذكار مريم العذراء المتألمة يوم 15 سبتمبر بدئوا يرنمون ترانيم لآلام مريم العذراء وفى 17 سبتمبر عيد جراحات القديس فرنسيس الإسيزي رنموا ترانيم جراحات القديس فرنسيس. فكان كل من يمر أمام السجن يسمعهم وهم يرنمون بفرح وتقوي شديدة، في فجر يوم 18 سبتمبر 1936، تم إعدامه مع سبعة كهنة ورهبان آخرين في منطقة "لا مانتيلينا"، المعروفة أيضًا باسم "بوتشا دالت".

في مونتسيرات بنفس المنطقة بإسبانيا قام البابا القديس يوحنا بولس الثاني في يوم الأحد 11 مارس 2001 بتطويب الشهداء أمبروجيو (سلفاتوري) تشوليا فيرانديس، وفالنتاين (فنسنت) جاونزاراس غوميز، وفرانشيسكو (جيوستو) ليرما مارتينيز، ريكاردو (جوزيبي) لوبيز مورا، والأخ موديستو (فينشنزو) جاي زارزو، راهب فرنسيسكاني ثالثي كبوشي لمريم العذراء المتألمة، الذي نال إكليل الاستشهاد من أجل الشهادة المقدمة للمسيح.