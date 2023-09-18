الإثنين 18 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

بدء الأعمال التمهيدية لرصف مدخل أبوتشت الغربى فى قنا

رصف مدخل أبوتشت الغربي
رصف مدخل أبوتشت الغربي في قنا

تابع سيد تمساح، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت، أعمال تمهيد مدخل المدينة الغربي "شارع الزرايب" عقب الانتهاء من توصيل المرافق به استعدادًا لرصفه، كما تابع أعمال رش الطبقة اللاصقة (RC ) بطريق مصر– أسوان الزراعي، بنطاق المركز تمهيدًا لوضع الطبقة الأسفلتية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا.

وأوضح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبوتشت أن أعمال تمهيد ورصف الطرق تأتي في إطار تنفيذ خطة الوحدة المحلية لرصف شوارع المركز تنفيذًا لتوجيهات محافظ قنا، بإعادة تأهيل ورفع كفاءة شبكة الطرق والبنية التحتية، بما يُسهم في تيسير انتقال المواطنين وخلق سيولة مرورية، وتحقيق التنمية الشاملة.

يُذكر أن محافظة قنا تُخصص ميزانية سنوية لأعمال رصف الطرق، ورفع كفاءة الطرق القائمة سواء الداخلية، أو الإقليمية، للتيسير على المواطنين أثناء الحركة، وتوفير معدلات أمان وسلامة عالية لهم.

تمويل 7984 من المشروعات الصناعية والتجارية الصغيرة والمتناهية الصغر

في سياق آخر، كان قد صرح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بأنه خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس الماضي تم تمويل 7984 من المشروعات الصناعية والتجاريةالصغيرة والمتناهية الصغر لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالي مبلغ 67 مليونًا و35 ألف جنيه من خلال جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

وأضاف "الداودي" أن المشروعات الممولة من الجهاز منها 277 مشروعًا صغيرًا بإجمالي تمويل 44 مليونًا و506 آلاف و910 جنيهات، وفرت 571 فرصة عمل لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بينما بلغ عدد المشروعات المتناهية الصغر 6458 مشروعًا بتمويل قدره 147 مليونًا و202 ألف و290 جنيهًا، وفرت 7984 فرصة عمل لأبناء محافظة قنا، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في الوقت الذي تولى فيه الدولة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر أولوية خاصة، لما لها من دور كبير في إعطاء دفعة قوية لعجلة التنمية، وزيادة الإنتاج، والحد من البطالة، من خلال توفير فرص عمل جديدة لشباب الخريجين.

أبوتشت محافظة قنا أخبار محافظ قنا أشرف الداودي محافظ قنا مركز ابوتشت

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