جميل عفيفي: الرئيس السيسي يشعر بمعاناة المواطن المصري (فيديو)

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، مدير تحرير الأهرام، إنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية التي تأثرت بها كل دول العالم، لكن الدولة والرئيس عبد الفتاح السيسي بالتأكيد يشعر جيدًا بالمواطن المصري جراء ارتفاع الأسعار، لهذا السبب جاءت حزمة القرارات من أجل وقوف الدولة بجوار المواطن ورفع المعاناة عنه.

وأضاف عفيفي، عبر مداخلة هاتفية على فضائية "اكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن جميع القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي تأتي في مصلحة المواطن المصري، مستدلًا بحديث الرئيس أنه يشعر بالمواطن والظروف التي تمر بها الدولة، وهذه الشيء خارج عن إرادة الدولة المصرية، لأنها أثرت على العالم كله جراء الأزمة الروسية الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد و جائحة كورونا.

زيادة دخل المواطن المصري لمواجهة الأزمة الاقتصادية

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الدولة المصرية استطاعت أن تستقطع من الميزانية، وتبدأ في زيادة دخل المواطن المصري لمواجهة هذه الأزمة، والتي يستفيد منها نسبة كبيرة من المواطنين في الجهاز الإداري للدولة والقطاع العام ومؤسسات الدولة المختلفة، وأيضًا أصحاب المعاشات.

وأوضح الكاتب الصحفي، أن هذه ليست المرة الأولى التي تقف فيها الدولة بجوار المواطن، فمنذ بداية أزمة كورونا والدولة تقف بشكل كبير جدًا مع المواطن المصري.