رجال "سلة الأهلى" يغادرون إلى سنغافورة للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية

تغادر بعثة الفريق الأول لكرة السلة للرجال بنادي الأهلي، برئاسة الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة، مطار القاهرة الدولي في الثانية صباح اليوم، متوجهة إلى سنغافورة للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية «إنتركونتننتال» بمشاركة أندية فرانكا البرازيلي، وإيجنايت الأمريكي، وبون الألماني، وجولدن بولز الصيني، والمنامة البحريني.

وتضم البعثة كلا من الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة رئيسًا، وأوجستي بوش مديرًا فنيًّا، وأحمد الجارحي مدربًا عامًّا، ورامي الديسطي مدربًا، وطارق الغنام مدير الفريق، ووليد الخراط إداريًّا، ومحمد راغب طبيبًا، وأحمد حسن علاجًا طبيعيًّا، ومحمد عيسى مدلكًا، وعلاء لطفي إحصاء، ومحمد عز الدين تأهيلًا بدنيًّا، ومحمد الشيحي إعدادًا بدنيًّا.

وتضم اللاعبين: سيف سمير، نوريس كول، عمر عبادة، إيهاب أمين، مؤمن خيري، عمرو زهران، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، مايكل فاكوادي، مروان سرحان، عمر عرابي، مصطفى كيجو، يوسف المعداوي، أحمد مهيب.

وأعلن خالد العوضي مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، عن تجديد عقد أحمد مهيب لاعب الفريق الأول لكرة السلة «رجال»، ليستمر في صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة.

وأوضح العوضي أن اللاعب وقع على عقود الاستمرار في النادي لمدة 4 مواسم قادمة، بعدما أسهم بقوة في البطولات التي تحققت خلال الفترة الماضية.

وأردف العوضي بأن النادي ينتظر الكثير من اللاعب في الفترة المقبلة، خاصة أن فريق رجال السلة ينافس على العديد من الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو البطولات القارية وكأس العالم للأندية.

وأشار العوضي إلى أن تجديد عقد مهيب يعد خطوة مهمة في إطار الحفاظ على العناصر المميزة بالفريق، وتوفير حالة من الاستقرار تساعد الجهاز الفني على تجهيز الفريق من أجل المنافسة على كل البطولات.