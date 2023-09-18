عاجل.. انتشال 40 جثة فى شرق ليبيا خلال 24 ساعة

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ ف ليبيا، انتشال 16 ضحية في المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، ليرتفع ما انتشله عناصر الجهاز خلال 24 ساعة إلى 40 جثة، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار الجهاز إلى انتشال سبعة جثث، من بينهم 6 ضحايا في مدينة درنة وجثمان في بلدية عمر المختار بأحد الأودية.

ولا تزال جهود البحث والإنقاذ متواصلة في المدن المنكوبة بشرق ليبيا، بواسطة الأجهزة الوطنية والأجنبية المساعدة، حيث تزداد حصيلة الضحايا جراء العاصفة دانيال، حيث أكد المجلس البلدي في درنة تعقيم الأماكن التي يجرى فيها تجميع الجثث، حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.