الإثنين 18 سبتمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي paper
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عاجل.. انتشال 40 جثة فى شرق ليبيا خلال 24 ساعة

انتشال جثث فى شرق
انتشال جثث فى شرق ليبيا

أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ ف ليبيا،  انتشال 16 ضحية في المناطق المنكوبة بشرق ليبيا، ليرتفع ما انتشله عناصر الجهاز خلال 24 ساعة إلى 40 جثة، وفق منشور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأشار الجهاز إلى انتشال سبعة جثث، من بينهم 6 ضحايا في مدينة درنة وجثمان في بلدية عمر المختار بأحد الأودية.

ولا تزال جهود البحث والإنقاذ متواصلة في المدن المنكوبة بشرق ليبيا، بواسطة الأجهزة الوطنية والأجنبية المساعدة، حيث تزداد حصيلة الضحايا جراء العاصفة دانيال، حيث أكد المجلس البلدي في درنة تعقيم الأماكن التي يجرى فيها تجميع الجثث، حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم.

جهاز الإسعاف الطوارئ فيسبوك التواصل الاجتماعي مدينة درنة ليبيا

الأكثر قراءة

عاجل.. أمواج تغمر الشوارع والمنازل فى جنوب أفريقيا.. فيديو

ما هو المرض الذى هاجم الفنان أشرف مصيلحى وأنهى حياته؟

وفاة أشرف مصيلحى تهز الوسط الفنى.. موعد ومكان صلاة الجنازة

عاجل.. انتشال 40 جثة فى شرق ليبيا خلال 24 ساعة

"تحرش وضرب".. تفاصيل اعتداء 3 فتيات على طالبة بمطواة

"المالية" تزف بشرى سارة لموظفي الدولة: "الكل هيزيد مهما اختلف السلم الوظيفي"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

أؤيد وأطالب!

أسير «التهيؤات»

محمد العسيري

حديث الزلازل والبراكين

ماجد حبته

قمة «الجنوح» المناخى

لواء.حمدى البطران

كانت أيام حالكة

د هند جاد

المليار الذهبى.. الإذن بالتنفيذ السريع

أسامة الشندويلي

شكرًا لصناع التأمين.. هذه خطة التطوير

وائل لطفي

الجيش المصرى رجال

صور

حفل عمر خيرت فى مهرجان القلعة

ياسين التهامي يفتح قلبه لـ"الحياة": الباز يحاور والقلعة تستمع

ويجز يشعل مهرجان العلمين (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

إصابة فلسطينيين بينهم صحفيون إثر استهداف قوات الاحتلال لهم شرق قطاع غزة

وزير شئون القدس: حكومة الاحتلال الإسرائيلى تستغل أعيادها للتصعيد فى المسجد الأقصى

الخارجية الفلسطينية: نتابع انتهاكات الاحتلال والمستوطنين اليومية مع الجهات والمحاكم الدولية